Les investisseurs immobiliers ont afflué pour acheter des bureaux dans le West End à la fin de l’année alors que les espoirs entourant les vaccins Covid se sont améliorés, avec plus d’un milliard de livres sterling de ventes convenues en décembre, selon les données.

Bien que des chiffres récents aient montré que les dépenses globales consacrées aux bureaux, aux magasins et aux sites de développement de bureaux et de commerces du centre de Londres ont chuté en 2020, Savills a montré que le marché de l’investissement dans les bureaux du West End s’est terminé sur une note positive.

L’agent immobilier a déclaré aujourd’hui que les transactions de bureaux dans le West End au cours des trois derniers mois de 2020 avaient atteint 2,9 milliards de livres sterling, soit 38% de plus que la moyenne quinquennale des derniers trimestres.

Savills a déclaré que le chiffre d’affaires de 1,16 milliard de livres sterling en décembre sur 12 transactions était le volume mensuel le plus élevé de l’année et que ce seul mois était responsable d’environ 25% du montant total des transactions dans le West End sur l’ensemble de 2020.

Offres le mois dernier, y compris British Land cédant une participation de 75% dans un portefeuille de trois immeubles à l’investisseur Allianz Real Estate pour 401 millions de livres sterling.

La confiance d’investir a suivi un premier semestre beaucoup plus calme, alors que Londres est devenue un fantôme en raison des restrictions de voyage et de nombreuses personnes travaillant à domicile depuis le premier verrouillage de Covid-19 a commencé en mars.

On craint que le travail à distance soit adopté à plein temps, mais les acheteurs estiment que la demande pour les meilleurs bureaux se maintiendra.

Paul Cockburn, directeur des investissements dans le West End chez Savills, a déclaré: «Le West End est l’un des quartiers les mieux connectés et les plus dynamiques de Londres, nous sommes donc convaincus qu’une fois les restrictions de Covid levées, il restera un endroit où les gens voudront travailler. , magasiner, visiter et jouer. Cela reviendra bien sûr à une forte activité des occupants et à une croyance inébranlable dans les mérites de l’achat d’actifs de qualité. »

Stephen Down, responsable des investissements dans le centre de Londres chez Savills, a déclaré: «L’ampleur de la hausse observée au quatrième trimestre, en particulier en décembre, montre l’ampleur de la demande refoulée pour les actifs londoniens et devrait, espérons-le, se répéter une fois que le verrouillage actuel prend fin. pour le milieu et les dernières parties de 2021. “