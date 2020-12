Les jambes de Manelyk font tomber ses fans amoureux d’une mini jupe! | Instagram

L’un des anciens membres de l’émission de téléréalité Rive d’Acapulco Manelyk González a laissé sa marque parmi les téléspectateurs qui aujourd’hui font sûrement partie de la communauté qui suit la jeune femme de 31 ans, qui est aujourd’hui aussi une influente renommée qui tombe amoureuse de ses fans avec ses tenues, l’une des plus Les événements récents ont fait soupirer ses fans à plus d’une occasion.

Avec une minuscule jupe noire, Mane a montré ses jambes galbées, qui grâce à un exercice constant et à sa génétique bénie sont parmi les plus belles que nous ayons pu voir, à des occasions constantes, l’ancien aca shore les a montrées, soit avec des maillots de bain, Robes ou vêtements moulants, cette fois-ci, elle était confectionnée à partir d’une mini-jupe qui laissait peu à l’imagination.

Aimée de ses fans, elle a rendu un peu de son amour, Manelyk Elle a décidé de baptiser ses fans comme “Pajaritos” c’est ainsi qu’elle les appelle affectueusement, dans certaines de ses vidéos ou descriptions, nous avons vu qu’elle utilise ce mot pour désigner ses fans qui l’adorent tant.

Bien que pendant les sept saisons auxquelles l’interprète de “Never Alone” a participé, nous ayons connu un peu de son caractère et de sa personnalité qu’elle-même n’a jamais nié, c’est peut-être en partie pour cette raison qu’elle continue d’être si populaire, précisément pour son originalité tant à l’extérieur qu’à l’intérieur d’Acapulco Shore, car ce n’est pas le seul programme auquel Mane a participé.

Avec plus de 10 millions d’abonnés sur Instagram Manelyk C’est une tendance constante sur les réseaux sociaux, d’autant plus qu’elle a souvent tendance à montrer sa silhouette sans aucune pénalité, bien sûr sans trop en montrer, la belle influenceuse prend grand soin de chacune de ses publications.

Quelque chose d’intéressant s’est passé dans sa publication qu’elle a téléchargée sur Instagram il y a un jour, nous avons découvert qu’elle avait une sorte de traumatisme avec une partie de son corps avec laquelle plusieurs de ses fans se sont identifiés à elle.

J’ai un traumatisme aux genoux !!! Ils sont laids, non ??? Ou juste le mien ??? “, écrit-il.

Mane n’est pas la seule femme à avoir sûrement un traumatisme avec cette partie de son corps ou toute autre, c’est quelque chose de surprenant car celles qui la voient dans ses publications semblent être l’une des femmes qui se rapproche un peu plus de la perfection, quelle surprise de savoir que quelqu’un avec un corps énorme peut même avoir des traumatismes avec sa silhouette.

Ce ne sont que des genoux et tu es magnifique! “,” Ils ne sont que les vôtres, aussi uniques et beaux que vous “, En soi, tous les genoux ont l’air bizarre mais les vôtres sont jolis bébé. Je mets toujours une lotion éclaircissante sur les miens “ont écrit certains fans.

C’est déjà courant lorsqu’une célébrité comme Mane partage une opinion défavorable ou une nouvelle qui la rend un peu triste immédiatement, ses fans montrent immédiatement son soutien et parviennent (on pense) à lui remonter le moral, c’est quelque chose qui ne peut être admiré que par elle. «petits oiseaux» mais d’elle-même car malgré sa popularité, elle continue d’avoir des peurs comme tout le monde sans se croire plus que les autres.

Bien que beaucoup pensent que pendant les émissions Acapulco Shore, les participants exagèrent un peu leur personnalité pour attirer davantage l’attention du public. Manelyk Elle s’est toujours montrée telle qu’elle est, non pas pour cette raison qu’elle n’a pas reçu de critiques, bien sûr que cela lui est aussi arrivé mais grâce à la maturité qu’elle a acquise au fil des ans, aujourd’hui c’est une femme beaucoup plus préparée aux commentaires négatifs et facilement les surpasse.

