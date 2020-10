Le’Veon Bell, triple demi offensif All-Pro, est maintenant à la recherche d’une nouvelle équipe NFL. Mardi soir, les Jets de New York ont ​​libéré Bell après lui avoir signé un contrat de quatre ans l’année dernière. Bell est venu aux Jets des Steelers de Pittsburgh et n’a jamais été à la hauteur des attentes.

“Après avoir discuté avec Le’Veon et son agent et exploré les options commerciales potentielles au cours des deux derniers jours, nous avons pris la décision de libérer Le’Veon”, a déclaré le directeur général des Jets, Joe Douglas, dans un communiqué. “L’organisation Jets apprécie les efforts de Le’Veon pendant son séjour ici et nous savons qu’il a travaillé dur pour apporter des contributions significatives à cette équipe. Nous pensons que cette décision est dans l’intérêt des deux parties et lui souhaitons un succès futur.”

Lorsque les Jets ont fait l’annonce, Bell est allé sur Twitter et a tweeté l’emoji des mains en prière. Et dans un tweet de suivi, Bell a posté une photo de lui-même et a écrit “J’ai beaucoup à prouver. Je suis prêt à partir.” Selon ESPN, Bell a rencontré lundi Douglas et l’entraîneur-chef Adam Gase parce qu’il était frustré par son manque d’implication dans l’offensive. Douglas et Gase ont dit à Bell qu’ils chercheraient un échange et lui ont permis de parler avec d’autres équipes. En fin de compte, les Jets ont pris la décision de réduire Bell et sont responsables des 6 millions de dollars restants sur son salaire de base 2020. L’une des principales raisons pour lesquelles les Jets n’ont pas pu trouver de partenaire commercial était la garantie de 8 millions de dollars contre les blessures en 2021 et aucune équipe ne voulait prendre autant de risque.

Dimanche dernier, Bell est retourné à l’alignement après avoir raté les trois dernières semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Il a eu 13 courses pour 60 verges dans une défaite de 30 à 10 contre les Cardinals de l’Arizona et n’a pas parlé aux journalistes après le match. Cependant, Bell est allée sur Twitter et a «aimé» les commentaires des membres des médias qui ont suggéré qu’il devrait être échangé. Gase était bouleversé et a déclaré qu’il détestait “la voie que nous empruntons avec tout cela au lieu de simplement en parler”.

Bell a eu une course décevante avec les Jets, totalisant 863 verges et trois touchés en 17 matchs. Il est devenu l’un des meilleurs porteurs de ballon de la ligue lors de son passage avec les Steelers puisqu’il a été nommé dans la première équipe All-Pro en 2014 et 2017. Il a été nommé dans la deuxième équipe All-Pro en 2016.