Lorsqu’il s’agit d’Arsenal, nous nous sommes habitués aux fausses aurores et c’est pourquoi les émotions doivent être maîtrisées après la victoire de samedi sur Chelsea.

La forme d’Arsenal a atteint un sommet et un creux ces dernières années, mais le creux de cette saison a été pire que d’autres.

Arsenal a un long chemin à parcourir pour se remettre sur les rails et même avec la victoire contre Chelsea, ils ne restent que 15e de la Premier League.

La victoire est cependant, comme l’a dit le défenseur Kieran Tierney, «un début» et maintenant le défi est pour Mikel Arteta de construire sur le dos.

“Nous cherchions à obtenir cette première victoire, les trois points, mais ce n’est que le début”, a déclaré Tierney.

«Nous en avions besoin aujourd’hui et nous devions donner aux fans quelque chose de positif. Nous avons eu quelques mauvais résultats cette saison, donc c’est un début.

Le point positif pour Arteta est que la victoire de samedi lui a au moins donné un aperçu de la façon dont il pourrait remettre la saison d’Arsenal dans la bonne direction.

C’était une performance inspirée par la jeunesse. Le joueur le plus âgé d’Arsenal avait 29 ans (Alexandre Lacazette) et l’âge moyen du XI était de 24,6 ans.

Les joueurs seniors, bien sûr, ont joué leur rôle – notamment Bernd Leno et Granit Xhaka – mais c’est l’injection juvénile de Bukayo Saka (19), Emile Smith Rowe (20) et Gabriel Martinelli (19) qui inspire l’espoir pour l’avenir.

Le trio s’est aligné derrière l’unique attaquant de Lacazette et ils ont transformé l’attaque d’Arsenal – avec et sans le ballon.

Le dynamisme et le rythme de travail des jeunes d’Arsenal est contagieux et cela pourrait être vu contre Chelsea. En effet, il y a eu un moment en première mi-temps où Martinelli faisait une autre de ses tentatives époustouflantes pour appuyer sur la défense des Bleus et Lacazette, surveillant, s’est senti obligé de le rejoindre et a emboîté le pas.

Et c’est l’un des avantages qu’Arteta devrait ressentir s’il fait confiance aux jeunes pour l’avenir. Non seulement ils peuvent lui offrir des services sur le terrain, mais leurs performances devraient donner aux joueurs seniors l’impulsion nécessaire pour améliorer leurs propres matchs.

Arteta a sans doute fait trop confiance à ses joueurs seniors pendant la situation difficile actuelle d’Arsenal, soutenant Willian pour se mettre en forme. En fin de compte, ils n’ont pas livré mais la vue d’adolescents prendre leur place pourrait bien les inciter à vivre.

Et, même si ce n’est pas le cas, les jeunes d’Arsenal ont montré contre Chelsea qu’ils pourraient être à la base d’une résurgence. Seul le temps nous dira s’ils le sont ou non, mais ils méritent certainement la chance de prouver qu’ils peuvent l’être.