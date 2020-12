Oui

Les jeunes hommes sont les moins susceptibles de se conformer à l’obligation de porter un masque facial dans le métro et les bus, a révélé aujourd’hui le chef des transports de Londres.

Le commissaire de Transport for London, Andy Byford, a déclaré que le port du masque était «généralement très élevé» avec seulement trois pour cent des passagers ne respectant pas les règles.

Mais il a déclaré que les patrouilles de TfL «ont remarqué que les jeunes hommes voyageant sur notre réseau sont les moins susceptibles de se conformer à l’utilisation de masques faciaux dans les transports publics».

En conséquence, TfL diffuse des publicités sur des stations de radio avec des auditeurs plus jeunes, tels que Capital FM et Heart, et sur Spotify pour «aider à changer les comportements et encourager la conformité», a déclaré M. Byford à la réunion d’aujourd’hui du conseil d’administration de TfL.

Il est obligatoire de porter des masques faciaux dans les transports en commun depuis le 15 juin, les personnes qui ne se conforment pas risquent d’être empêchées de voyager et de se voir imposer une amende de 100 £.

TfL a commencé à appliquer les règles le 4 juillet après une «période d’engagement et d’éducation».

Des sondages ont révélé que 93% des clients déclarent porter toujours un masque facial sur les services TfL, 4% le portent lors de certains voyages et 3% pas du tout.

Parmi ceux qui ne portent pas de masque facial en tout temps ou pas du tout, environ 75% déclarent bénéficier d’une exemption.

TfL a déclaré aujourd’hui que les plus jeunes constituaient le plus grand groupe de passagers qui ne respectaient pas les règles et que 70% des sanctions avaient été prononcées contre des hommes.

Au cours de la période allant jusqu’au 25 novembre, les agents de TfL ont parlé à 122221 passagers, refusé l’accès à 8739 pour voyager et émis 873 avis de pénalité fixe, dont 316 ont été payés dans les 14 jours (à 100 £) et 16 ont été payés dans les 28 jours. jours (à 200 £).

Siwan Hayward, directeur de la conformité, des opérations de maintien de l’ordre et de la sécurité chez TfL, a déclaré: “Pour aider à protéger la santé de chacun et à contrôler la propagation du virus, il est essentiel que les gens portent des masques. C’est également extrêmement important pour donner aux Londoniens la confiance nécessaire pour voyager. .

“La grande majorité des clients protègent les autres en portant un masque facial correctement à moins qu’ils ne soient exemptés, et la plupart des gens sont très réactifs quand on leur parle et vont en mettre un ou l’ajuster. Mais malheureusement, il y a une minorité égoïste qui le sont. montrant un mépris total pour tout le monde autour d’eux et qui pense qu’il est normal d’ignorer la loi.

«Ce sont ces individus que nos agents chargés de l’application de la loi et la police ciblent dans le cadre de nos opérations d’application de la loi, qui ont lieu à toute heure de la journée dans les bus, les trains et les gares de Londres. Mon message à ces personnes est le suivant: vous serez pris et encouru une lourde amende ou des poursuites.

«Nous préférerions que les gens soient sensés et respectent la loi, mais nous prendrons des mesures coercitives quand nous en aurons besoin.»