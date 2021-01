Les Playoffs de la NFL ont officiellement débuté samedi avec trois matchs de haut niveau. Ils continuent dimanche avec trois autres matchs, marquant la première année sous le format élargi des séries éliminatoires. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le tour Wild Card et quelles chaînes diffuseront les jeux.

Indianapolis Colts (11-5) vs Buffalo Bills (12-4): Surnommé le “Super Wild Card” par la ligue, le week-end d’ouverture a débuté par un match du samedi après-midi entre les Bills de Buffalo et les Colts d’Indianapolis. Les champions de l’AFC Est ont accueilli le match au stade Bills avec le coup d’envoi à 13 h HE sur CBS. Josh Allen et les Bills sont entrés dans le week-end en tant que favoris de 6,5 points en raison d’une attaque puissante qui a régulièrement trouvé le succès en 2020. Les Colts, en revanche, ont eu du mal à la cohérence.

Bienvenue au week-end #SuperWildCard. pic.twitter.com/yl6GDsZmp6 – NFL (@NFL) 9 janvier 2021

Los Angeles Rams (10-6) contre Seattle Seahawks (12-4): Les éliminatoires du samedi se poursuivent à 16 h 40 HE sur FOX avec une bataille entre les équipes de NFC West. Les Seahawks de Seattle accueilleront les Rams de Los Angeles lors de la troisième rencontre de l’année, même si le perdant débutera l’intersaison tôt. Les deux équipes sont naturellement familières en raison de jouer dans la même division, une des raisons pour lesquelles les Seahawks ne sont que des favoris à trois points.

Tampa Bay Buccaneers (11-5) contre l’équipe de football de Washington (7-9): Le dernier match éliminatoire de samedi met en vedette un quart-arrière vétéran qui fait ses débuts en séries éliminatoires avec une nouvelle équipe. Tom Brady mènera les Buccaneers de Tampa Bay dans la bataille contre l’équipe de football de Washington à 20 h 15 HE sur NBC. Il le fera tout en faisant l’histoire dans le processus. Brady n’est jamais allé sur la route lors de la ronde Wild-Card de sa carrière, mais il le fera car les Buccaneers terminent deuxième du NFC South.

Ravens de Baltimore (11-5) contre Titans du Tennessee (11-5): Après un calendrier empilé samedi, la ronde Wild Card se poursuivra dimanche après-midi avec une revanche de la ronde divisionnaire de l’année dernière. Les Titans du Tennessee accueilleront les Ravens de Baltimore à 13 h 05 HE sur ABC, ESPN et Freeform. Les Titans ont assommé les Ravens lors du match de l’année dernière, mais Lamar Jackson et ses collègues. cherchera à se venger dimanche après-midi.

Chicago Bears (8-8) contre New Orleans Saints (12-4): Les matchs éliminatoires se poursuivent dimanche avec une bataille entre les New Orleans Saints et les Chicago Bears au Mercedes-Benz Superdome. Ce jeu aura lieu à 16 h 40 HE sur CBS, Amazon Prime Video et Nickelodeon. Les Bears n’ont fait que les séries éliminatoires en raison du système étendu qui a ajouté une septième équipe, mais la défense visera à vaincre les Saints et à passer à la ronde divisionnaire.

Cleveland Browns (11-5) contre Pittsburgh Steelers (12-4): Le week-end d’ouverture des séries éliminatoires de la NFL se termine dimanche soir avec la troisième bataille entre les Browns de Cleveland et les Steelers de Pittsburgh. Le jeu aura lieu à 20 h 15 HE sur NBC. Les Browns ne sont plus apparus en séries éliminatoires depuis 2002 et affronteront l’équipe qu’ils ont vaincue afin d’atteindre les séries éliminatoires.