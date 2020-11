Des rapports ont fait surface le 4 novembre selon lesquels la NBA et ses joueurs votaient sur une proposition de commencer la saison avant le jour de Noël. Maintenant, les parties sont parvenues à un accord. La saison 2020-21 débutera officiellement le 22 décembre et durera 72 matchs dans un calendrier raccourci.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le conseil des représentants de la National Basketball Players Association a voté le 5 novembre pour approuver la date de début. Ce vote a ouvert la voie à la ligue et au syndicat pour clarifier les détails entourant le repêchage de la NBA, l’agence libre et la convention collective. “Des détails supplémentaires restent à négocier et la NBPA est convaincue que les parties parviendront à un accord sur ces questions restantes pertinentes pour la saison à venir”, a déclaré la NBPA dans un communiqué.

Wojnarowski a rapporté au moment du vote que la ligue et la NBPA devaient négocier les conditions financières d’une CBA modifiée. Ils discuteraient des augmentations de la retenue d’entiercement sur les salaires des joueurs pour tenir compte des «pertes graves» des revenus de la ligue en raison du COVID-19. Lundi soir, les deux parties sont parvenues à un accord de principe

“Les deux parties ont également trouvé un compromis sur le système d’entiercement pour répartir les pertes sur plusieurs saisons”, a rapporté Wojnarowski mardi. “La retenue typique de 10% restera en place. S’il est nécessaire de réduire les salaires des joueurs de plus de 10%, cette perte sera répartie sur cette saison, ainsi que sur les deux suivantes – et les joueurs peuvent jamais plus de 20% de leur salaire retenu en une seule saison. ” De plus, la ligue diminuera la facture fiscale de luxe de chaque équipe à la fin de la saison 2021 du même pourcentage que le revenu lié au basketball de la NBA diminue par rapport aux projections initiales.

Avec les accords de l’ABC et la date de début fixée, les équipes et les joueurs peuvent vraiment commencer à se préparer pour la saison à venir. Le repêchage de la NBA aura lieu le 18 novembre, attirant un nombre considérable de stars potentielles dans la ligue. Deux jours plus tard, l’agence libre commencera. L’intersaison raccourcie entraînera le début des camps d’entraînement le 1er décembre, ainsi que les premiers matchs le 22 décembre.

Les Miami Heat et les Los Angeles Lakers viennent de terminer leurs saisons respectives sur Oc. 11 après une rencontre lors de la finale de la NBA. Ces deux équipes devront désormais se préparer rapidement pour la saison prochaine tandis que d’autres équipes, comme les Golden State Warriors, ont connu une intersaison beaucoup plus longue. Les équipes qui ne se sont pas qualifiées pour la reprise de la NBA à Orlando n’ont disputé aucun match au-delà de la mi-mars. Maintenant, ils vont revenir en action à la mi-décembre.