Old Spice s’associe à des joueurs de la NFL pour lancer une initiative de 10 ans pour aider à augmenter les taux d’obtention de diplôme d’études secondaires de 10 pour cent, atteignant 100 000 gars dans les communautés mal desservies. Il s’associe également à la société cinématographique Never Whisper Justice, producteurs du film BLACK BOYS qui vient de sortir et créateurs de la plate-forme eLearning Frontlines of Justice. Le demi de coin des New Orleans Saints Malcolm Jenkins dans un producteur exécutif sur BLACK BOYS, qui est maintenant diffusé sur NBC’s Peacock. Jenkins, avec le demi offensif des Titans du Tennessee, Derek Henry et l’ailier défensif des Baltimore Ravens, Calais Campbell, présenteront le film aux étudiants où ils participeront à des discussions en classe sur l’exploration par le film de l’identité, des opportunités et de l’équité dans le pays.

«Alors que ‘BLACK BOYS’ montre avec force le coût émotionnel du racisme, la campagne d’impact social qui l’accompagne soutenue par Old Spice étendra l’influence du film pour générer une conversation et inspirer un dialogue et des résultats tangibles entre les étudiants, les enseignants et les administrateurs», a déclaré Jenkins dans un communiqué de presse. . «Nous avons tous la responsabilité de tracer l’avenir de nos enfants et je suis fier de m’associer à Old Spice pour favoriser des environnements éducatifs qui permettront à tous les enfants de s’épanouir.

Old Spice a lancé ce mois-ci son soutien au programme avec Jenkins qui fera une apparition surprise dans une école virtuelle et accueillera une projection de BLACK BOYS à la Nouvelle-Orléans. Il y aura d’autres apparitions et projections de joueurs de la NFL dans des villes du pays tout au long de la saison.

«Les étudiants peuvent ressentir une certaine fatigue« virtuelle », c’est pourquoi nous voulons créer un engagement significatif avec leurs joueurs NFL préférés», a déclaré Matt Krehbiel, vice-président de la marque Old Spice chez Procter & Gamble. “Nous sommes ravis d’officialiser les partenariats et d’utiliser nos ressources pour permettre le succès de la prochaine génération.”

Jenkins, 32 ans, a rejoint les Saints cette année après avoir passé les cinq dernières saisons avec les Eagles de Philadelphie. Il a commencé sa carrière avec les Saints comme il a été repêché par l’équipe au premier tour en 2009. Il a été sélectionné pour jouer dans le Pro Bowl trois fois et a remporté un Super Bowl avec les Saints and Eagles.

Henry, 26 ans, est devenu l’un des meilleurs porteurs de ballon de la ligue l’an dernier après avoir couru pour 1 540 verges et 16 touchés. Le choix de deuxième ronde de 2016 a mené la NFL dans les verges au sol l’an dernier et a été nommé dans la deuxième équipe All-Pro. Campbell, 34 ans, a rejoint les Ravens cette saison après avoir passé du temps avec les Arizona Cardinals et les Jaguars de Jacksonville. Il est cinq fois Pro Bowler qui a été nommé dans l’équipe All-Decade des années 2010 plus tôt cette année.