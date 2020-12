M

Les joueurs d’illwall et de QPR lieront les bras avant le match de championnat des deux équipes de Londres à The Den mardi soir “en signe de solidarité pour la lutte du football contre la discrimination”.

Les fans de Millwall étaient de retour à The Den samedi pour la première fois depuis mars à la suite de l’assouplissement par le gouvernement des restrictions relatives aux coronavirus – mais le match contre Derby a été éclipsé avant le début du match.

Environ 2000 supporters ont assisté au match et des huée bruyants ont pu être entendus lorsque les joueurs des deux équipes ont pris le genou avant le coup d’envoi.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a été accusé de «fournir un abri aux racistes» après avoir omis de les condamner et affirmé que soutenir le mouvement Black Lives Matter n’était pas la même chose que croire en l’égalité raciale.

Mais lundi, le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré: «En fin de compte, ce que ces fans ont fait était mal.»

Lundi soir, Millwall a confirmé que ses joueurs et ceux de QPR lieront les bras avant le coup d’envoi mardi, ainsi que la tenue d’une bannière anti-discrimination.

Un certain nombre de joueurs de QPR prendront toujours le genou, tandis que Millwall aura le logo Kick It Out sur leurs maillots pour le match au lieu de celui de leur partenaire principal Huski Chocolate.

Kazim-Richards de Derby lève le poing alors que d’autres joueurs de Millwall prennent le genou

Dans une déclaration sur leur site officiel, Millwall a déclaré: “Les deux équipes tiendront en l’air une bannière pour montrer leur engagement collectif envers les efforts continus pour débarrasser le jeu du racisme dans un mouvement positif qui a été soutenu par Kick It Out, Show Racism The Carton rouge, la PFA, la FA et l’EFL suite aux discussions avec le club ces derniers jours.

“Millwall pense que ce geste, que le club espère répéter avec d’autres équipes visiteuses dans les semaines et les mois à venir, contribuera à unifier les gens de toute la société dans la bataille pour éradiquer toutes les formes de discrimination.”

Le communiqué a continué: “QPR a informé Millwall qu’une sélection de leurs joueurs souhaitaient se prendre le genou pour montrer leur soutien aux efforts de lutte contre la discrimination – un geste que le club respecte et il demande fermement à tous les participants de faire de même. .

“Millwall a une politique de tolérance zéro contre la discrimination raciale et toutes les autres formes de discrimination et souhaite à nouveau indiquer clairement à quiconque a de telles opinions que vous n’êtes pas le bienvenu dans ce club de football. La position de Millwall, comme toujours, est que toute personne reconnue coupable de les abus raciaux sont interdits à vie. ”

Millwall a également déclaré avoir lancé un “audit des membres du conseil d’administration, du personnel, des bénévoles et des participants dans le cadre d’un engagement continu envers l’égalité, la diversité et l’inclusion dans tous les domaines d’opérations”.

Le club a ajouté: «Une enquête interne a été envoyée à toutes les parties prenantes concernées et ses conclusions permettront au club de fixer les repères nécessaires dans le cadre d’une nouvelle stratégie de lutte contre la discrimination généralisée et à multiples facettes.

“Cela inclura la formation d’un code de bonnes pratiques en matière d’égalité, de diversité et d’inclusion pour couvrir les départements tout au long des activités et des processus de recrutement du club.”

Rapports supplémentaires par PA.