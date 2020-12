Q

PR a promis de faire preuve de solidarité envers le mouvement Black Lives Matter, tous leurs joueurs prenant le genou avant le match de mardi à Millwall.

Les joueurs du club, après avoir rencontré Ferdinand, ont ensuite été autorisés à choisir de continuer à faire la déclaration. Ce fut le cas à Huddersfield samedi, où tous les membres de l’équipe n’ont pas fait le geste.

Mais à The Den mardi soir, toute l’équipe QPR se mettra à genoux en réponse aux scènes de samedi.

en relation

La décision a été prise par crainte qu’il y ait plus de huées à The Den, les joueurs ne voulant pas être vus pour soutenir les manifestations.

Le club officiel des supporters de Millwall a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré: «Nous croyons fermement que les motivations de ceux qui sont derrière les huées n’étaient pas racistes.

«Cependant, à une époque de prise de conscience accrue et sous le regard du pays, le choix de ces individus allait toujours nuire à leur club et être perçus par les médias comme racistes.

«Quiconque croit qu’il s’agit d’un acte raciste doit lire les opinions de ceux qui ont hué et voir qu’ils le font en réaction aux monuments aux morts et aux statues de Churchill défigurés par l’organisation BLM et les opinions politiques extrêmes qu’ils ont, et pour lesquelles ‘ prendre le genou »est associé à.»

(

Les joueurs de QPR ont été autorisés à choisir s’ils veulent ou non prendre le genou avant les matches

/ .)

Les chefs de Millwall devaient se réunir lundi pour discuter des mesures à prendre, mais on pense que le club échappera probablement à la punition.

La FA a également condamné les actions des fans mais ils n’ont pas compétence sur les individus. Ils peuvent sanctionner les clubs pour défaut de contrôle des supporters, mais cet incident ne devrait pas tomber dans cette catégorie à moins qu’il n’y ait des preuves claires d’intention raciste ou discriminatoire.

La police métropolitaine a déclaré que l’incident de samedi ne faisait pas l’objet d’une enquête car huer en soi ne constituait pas une infraction pénale.

Il y a eu des scènes similaires à Colchester pour leur match de Ligue 2 avec Grimsby samedi, avec leur président Robbie Cowling insistant sur le fait que quiconque huerait le geste BLM à l’avenir “devrait simplement rester à l’écart de notre club.”

Leur président, Sanjay Bhandari, a tweeté dimanche qu’il était «attristé mais pas choqué» par les événements.

Il a ajouté: «J’exhorte les joueurs à continuer à défier la haine et à défier les racistes. Continuez à prendre un genou. Continuez à protester. Gardez les racistes ennuyeux. Si vous avez besoin de sortir du terrain, sortez du terrain. »

La FA a offert son soutien continu à la prise du genou, ajoutant qu’elle «condamne fermement les comportements de tout spectateur qui exprime activement son opposition à de telles activités».

L’attaquant de Watford, Troy Deeney, a déclaré que les incidents prouvaient pourquoi il était important que le geste se poursuive après que les fans aient été autorisés à retourner dans les stades après le verrouillage de Covid-19.

(

Troy Deeney dit que Watford quittera le terrain si des joueurs sont victimes d’abus racial pendant un match

/ Richard Heathcote / .)

Il a déclaré à talkSPORT: «Quand ils hueront, je serai toujours là. Mais si cela arrive à cette ligne de choses raciales qui me sont dites ou à mes joueurs, nous avons déjà eu une conversation sur ce qui se passe. Nous marchons, simple.

«Nous ne sommes pas ici pour subir des abus raciaux, nous sommes ici pour jouer au football et nous divertir.

«Il y a beaucoup de choses que vous pouvez m’appeler. Vous pouvez m’appeler une grosse tête et dire que j’ai des dents comme un requin, mais si vous me maltraitez racialement, je ne vais pas rester là et le prendre.

«Si je me retourne et que je deviens physique avec cette personne, j’ai des ennuis et le club a des ennuis, donc la seule chose que je peux faire à ce moment-là est de le signaler et de partir.

«C’est tout ce que je peux faire, c’est donc ce que nous allons faire.»