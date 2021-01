Noble a chuté dans l’ordre hiérarchique sous Moyes cette saison grâce aux performances de Declan Rice et Tomas Soucek au milieu de terrain.

Cependant, le joueur de 33 ans, qui sera de retour sur le côté pour le match de quatrième tour de la FA Cup samedi contre Doncaster Rovers, reste une figure clé dans le vestiaire. Le dernier match de départ de Noble au troisième tour à Stockport où il a combattu et réprimandé des adversaires et des officiels comme si c’était ses débuts.

Noble a enregistré plus de 500 apparitions pour son club d’enfance et, alors qu’il atteint le crépuscule de sa carrière, Moyes estime qu’un triomphe en Coupe serait une récompense parfaite.

“Je pense que ce serait quelque chose que beaucoup de gens à West Ham penseraient que c’était une bonne chose”, a déclaré Moyes. «Je pense que pour Mark Noble, ce serait exceptionnel car il a eu une très longue carrière à West Ham, même si peut-être dans des moments difficiles et à travers des périodes difficiles.

“Mais la seule chose que je pensais avoir mal tourné, c’est que Mark a joué contre Stockport, dans ce qui a été aussi mauvais une nuit que vous pouvez obtenir avec les conditions presque [like] il y a 20 ans, l’attitude de Mark Noble envers le jeu était comme si c’était sa première, et cela aurait pu être n’importe où. Cela aurait pu être à Wembley. Il a joué le jeu avec l’attitude d’un vrai et vrai professionnel. Il a pris le ballon, a joué par mauvais temps et était sans doute notre meilleur joueur.

“Certaines des performances de Mark Noble ont été excellentes. Il a été formidable pour nous contre Chelsea.”

Noble est en rupture de contrat cet été, mais Moyes a fait allusion à une prolongation de son contrat en disant que la légende du club est là pour le «long terme».

Moyes a déclaré: “Donc, Mark a raison dans mes pensées, dès le début. La forme de Declan et Tomas a rendu difficile pour lui d’entrer mais je n’aurais aucun scrupule à mettre Mark dans l’équipe à tout moment. Je crains qu’il soit là pour le long terme et j’ai besoin de lui sur le terrain et en dehors du terrain. “