L’histrionique populaire, qui a conquis le monde du cinéma à Hollywood, Jennifer Lawrence n’a pas agi sa réaction cette fois après une blague pratique que les Kardashian ont faite.

Apparemment, le clan le plus célèbre à la télévision a mis en place une petite blague dont certains personnages du milieu ont été victimes, parmi eux Jennifer Lawrence qui avait peur de voir les visages de ses amis proches.

le Kardashians, qui a joué il y a quelques mois dans la célèbre et populaire émission de télévision “KUWTK” (Keeping Up With the Kardashians) a laissé échapper certaines de leurs compétences d’acteur et cette fois c’était si réel, que Lawrence elle-même a tout cru!

D’autres personnalités telles que Tristan Thompson, Hailey Baldwin, Justin Bieber entre autres, ont également été la cible des sœurs espiègles qui par un appel à leurs amis via FaceTime toutes les femmes de la famille sont apparues avec un visage complètement sérieux.

Premièrement, je devais m’assurer que c’était réel. Que se passe-t-il?, A déclaré Jennifer Lawrence, star de “The Hunger Games” déchaînant les rires du clan, puis se couvrir le visage et attendre. D’autres célébrités et amis proches des femmes les plus puissantes du divertissement ont connu la même peur.

Les femmes autonomisées du petit écran ont décidé de réaliser une blague dans laquelle il y avait beaucoup de rire de leur part quand elles ont vu chacun des visages que leurs amis se faisaient et plus encore, voir la matriarche de la famille dans des appels qui sont rares.

C’est Kylie qui l’a initialement publié sur Tik Tok et plus tard Kim Kardashian elle-même l’a repris pour ses histoires Instagram.

À travers l’image, vous pouvez voir les Kardashians-Jenner, assis à différentes hauteurs, super soignés et adoptant des poses très sérieuses pendant que leurs victimes répondaient aux appels via l’application.

Le visage de Kris Jenner dit: j’ai mon cabinet d’avocats prêt à vous détruire, chérie, a déclaré un internaute sur Twitter au bas d’une capture d’écran

C’était Tristan Thompson, 29 ans, partenaire de Khloé et père de sa fille, True, le premier sur la liste qu’ils ont appelé, le joueur des Boston Celtics a salué tout le monde avec un sourire mais était l’un de ceux qui ne pouvaient pas tromper depuis Il a immédiatement pris conscience de leurs comportements étranges, enfin il les connaît très bien pour savoir qu’ils aiment s’amuser de temps en temps.

Quant à Justin Bieber, le chanteur canadien a réussi à faire rire les femmes célèbres après avoir reçu l’appel, c’était sa réaction.

Bonjour les filles … quoi de neuf? Et Addison Rae dit: «… Ho-Bonjour?» Avec un visage étrange.

Jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a avoué qui l’a inventé, c’est dans l’une des rares réunions que la famille tient au milieu de leur vie bien remplie qu’ils ont décidé de s’amuser et d’entrer en contact avec leurs amis d’une manière très particulière.

Actuellement, Kylie Jenner est l’une de celles qui se sont tournées pour partager plus de contenu via la plate-forme Tik Tok, tout comme elle l’a fait avec une vidéo où tout le clan semble profiter d’un jour de Thanksgiving. Jusqu’à présent, le clip a réussi à rassembler plus de 117 productions.

C’était en septembre dernier quand il a été annoncé que l’une des émissions de télévision les plus écoutées touchait à sa fin, les raisons, comme l’a révélé Kris Jenner elle-même, étaient que la famille avait besoin de temps pour se concentrer sur d’autres aspects de leur vie alors ils ont décidé qu’il valait mieux mettre fin aux 20 saisons que l’importante émission de téléréalité a accumulées jusqu’à présent.