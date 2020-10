Les Lakers de Los Angeles sont à nouveau au sommet du monde de la NBA. Dimanche soir, LeBron James et Anthony Davis ont mené les Lakers à une victoire de 106-93 sur le Miami Heat lors du cinquième match de la finale de la NBA. Il s’agit du premier championnat des Lakers depuis 2010 et du 17e championnat de l’histoire de la franchise. Depuis qu’ils ont remporté leur premier championnat en 1949, les Lakers détiennent au moins un titre par décennie, sauf dans les années 1960 et 1990.

La saison sera mémorable pour les Lakers puisqu’elle a été suspendue en mars en raison de la pandémie COVID-19. Il a repris à Orlando en juillet et les Lakers ont pu traverser le reste de la saison régulière et les séries éliminatoires. Ils ont terminé la saison en tant que tête de série n ° 1 de la Conférence Ouest et ont battu les Portland Trail Blazers, les Houston Rockets et les Denver Nuggets en séries éliminatoires avant de vaincre le Heat. Dans les quatre séries éliminatoires, les Lakers n’ont perdu que cinq matchs.

“C’est la raison pour laquelle je voulais être un de ses coéquipiers et pourquoi je l’ai amené ici”, a déclaré James après avoir battu les Nuggets en finale de la Conférence Ouest en parlant de Davis. “Je voulais qu’il voie des choses qu’il n’avait jamais vues auparavant dans cette ligue. Pouvoir passer pour lui comptait beaucoup pour moi personnellement.”

Davis a rejoint les Lakers via le commerce en juin 2019 après avoir passé ses sept premières saisons avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Avec Davis et James, qui ont signé avec les Lakers en 2018, l’équipe a pu atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2012-2013 et remporter le titre. James et Davis reviendront la saison prochaine, ce qui fait des Lakers les favoris pour remporter à nouveau le titre.

Ce championnat des Lakers est très spécial car l’équipe cherchait à gagner pour rendre hommage au regretté Kobe Bryant. En janvier, Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes sont décédées dans un accident d’hélicoptère. Il a été membre des Lakers de 1996 à 2016 et a mené l’équipe à cinq championnats de 2000 à 2010. Bryant a été nommé MVP de la finale de la NBA en 2009 et 2010. Il a également été nommé MVP de la NBA en 2008. Bryant a été élu au Basketball Hall of Fame cette année.