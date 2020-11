(Avec Spoilers for The Mandalorian et Star Wars, procédez avec prudence)

La soi-disant “nouvelle” trilogie Star Wars a soulevé les attentes des fans pour qu’une nouvelle ère de découvertes dans l’univers de la saga finisse par se transformer en grande déception. Surtout Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), de JJ Abrams, qui ne semblait pas seulement avoir pour seul objectif d’ignorer toute contribution ou narration incluse dans Star Wars: The Last Jedi (2017), de Rian Johnson. Il tente également de créer une sorte de lien artificiel et peu crédible avec la trilogie originale. Le résultat était une combinaison désordonnée d’éléments qui ont transformé le film en un ensemble d’erreurs de contexte, d’intrigue et de chronologie, qui il a confondu et enragé la pléthore de fans du Space Opera le plus aimé du cinéma.

Désormais, la deuxième saison de The Mandalorian semble analyser systématiquement les erreurs commises sur le plan cinématographique et lors du premier chapitre de la deuxième saison, construit une version sur la réapparition de personnages laissés pour morts– ou du moins manquant – ce qui démontre tout ce qui pouvait être réalisé sur grand écran, avec un peu de patience et beaucoup plus d’attention aux détails. Nous nous référons, bien sûr, au retour de Boba Fett, le grand mystère de la saison que le script analyse soigneusement et sans aucun doute, avec un intérêt particulier à fournir un contexte et des indices suffisants sur ce qui aurait pu se passer pendant que le personnage était ” mort »- jamais mieux utilisé l’expression – pour le monde.

Leçons du mandalorien

Mettons un peu de contexte: lors de la première des nouveaux chapitres de la série, Din Djarin est arrivé sur Tatooine et essayez de tuer le dragon krayt pour obtenir l’armure de Boba Fett de Cobb Vanth , qui l’a obtenu grâce à un accord pas trop clair avec le Jawa de Tatooine.

Comme prévu, le protagoniste de The Mandalorian est convaincu que Boba Fett doit être mort, mais à la fin du chapitre, il est montré que le personnage est vivant, sinon en bonne santé (et avec tous les membres de son corps à leur place ), donc la grande question à laquelle l’épisode se réfère est ce qui est arrivé à Boba Fett tout ce temps?

Le Mandalorien crée une tension élémentaire en suggérant que Boba Fett est resté pendant tout le temps depuis les événements du Retour du Jedi sur Tatootine, mais a également subi l’indignité de perdre son armure sans clarifier les circonstances. Cette possibilité de contexte, mais surtout le fait qu’il doit être analysé dans quelles circonstances, ou par quelle raison le mandalorien a décidé de rester sur la planète dans lequel il a été blessé et tué, ouvre toute une dimension à l’histoire du personnage qui pourrait également soutenir Mando dans sa recherche d’un autre natif de Mandalore.

Quel est l’avantage et la force d’une telle présentation Boba Fett? Pour commencer, tous les détails ont été pris en compte: si vous regardez attentivement l’armure que The Marshall portait pendant le chapitre, vous remarquerez qu’au dos, il y a un petit patch métallique superposé (également de Beskar, nous supposons), ce qui indique que l’équipe est réparé après l’attaque qu’il a reçue lors du vol de Luke et de sa famille dans les premières séquences de Return of the Jedi. Comme si cela ne suffisait pas il est clair que Boba Fett a dû affronter une planète particulièrement duresur le bord extérieur de la Galaxie et au milieu de ce qui semble être un chaos de pouvoir pendant les années qui ont suivi la mort de Jaba le Hutt, qui est une couche d’intérêt d’une énorme importance pour comprendre son personnage.

L’une des grandes plaintes des fans sur The Rise of Skywalker était la façon dont il a été décidé de lier tout ce qui s’est passé dans les films précédents à l’empereur Palpatine, qui a été ramené d’entre les morts sans aucune explication claire, aucun poids narratif, et ce qui est encore plus maladroit, c’est la moindre mention de ce qui aurait pu arriver pendant le temps considérable que les Sith ont été caché. Cela a créé une armada spatiale ultramoderne considérable et Il a également manipulé à distance les fils du destin des personnages principaux.

En fait, cela ressemblait à une renaissance forcée, créée par Abrams pour annuler – par tous les moyens et par toutes les méthodes – la subversion de la tradition proposée par le film de Rian Johnson. Palpatine s’est révélé être le cerveau derrière la conversion de Ben Solo à Kylo Ren, ce qui a incité Luke Skywalker à devenir un ermite. Comme si cela ne suffisait pas, Palpatine tirait aussi les ficelles de Snoke. Le problème est que la franchise n’a jamais montré d’empreintes concrètes pour ce moment important, c’était donc artificiel et incroyable.

L’idée de Din parcourant la galaxie, en particulier sur une planète où Boba est mort, établit la possibilité réelle qu’il connaisse son histoire – ce qui est plus que probable – et qu’il continue sa recherche pour une raison évidente: il a besoin de prendre contact avec quelqu’un de sa planète et est peut-être le seul véritable indice dont il dispose. C’était un mouvement calculé, utilisant habilement la mythologie de la série pour créer une perception plus qu’efficace du temps qui passe dans The Mandalorian.

Que pouvons-nous attendre du retour de Boba Fett? Bien qu’il soit encore tôt pour spéculer – et cela sera probablement un crochet pour de nombreux fans – l’intelligence du script dans la création d’espaces crédibles pour ses personnages, fait de The Mandalorian non seulement l’avenir de Star Wars, mais aussi dans un voyage plus qu’intéressant partout une nouvelle façon de raconter l’histoire de la saga intergalactique. Juste ce dont les fans avaient besoin après le mauvais goût de la trilogie ratée qui vient de se terminer.