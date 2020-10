Jackbox Party Pack 7 est le dernier opus de Jackbox Games, et si vous cherchez à vous procurer la compilation la plus récente de jeux de société virtuels, Fanatical offre aux lecteurs Verge 20% de réduction sur la version Steam, ce qui ramène le prix à 24 $. C’est le prix le plus bas que le jeu ait vu depuis sa sortie la semaine dernière. Les lecteurs de Verge peuvent obtenir cette offre exclusive en ajoutant le jeu à votre panier et en insérant un code promotionnel. VERGE20 à la caisse.

Jackbox Party Pack 7 comprend cinq jeux: Quiplash 3, The Devils and the Details, Champ’d Up, Talking Points et Blather ‘Round. Comme pour les versions précédentes, vous n’avez pas besoin d’un contrôleur de jeu vidéo spécifique pour jouer à ces jeux; prenez simplement votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Je l’ai précommandé et joué le week-end dernier avec des amis et j’ai vraiment apprécié. Tous les jeux de Party Pack 7 étaient amusants, mais mes favoris personnels étaient Quiplash 3 et Champ’d Up, ce dernier étant un jeu de dessin où les dessins des joueurs s’affrontent dans un combat.

La réduction ne peut pas être utilisée simultanément avec d’autres coupons Fanatical, et l’offre se termine le 31 octobre à 19 h 59 HE.