L’espoir d’un accord de relance avant le jour du scrutin s’est presque évanoui, mais les législateurs sont optimistes qu’un projet de loi sera approuvé après que les Américains se rendront aux urnes le 3 novembre. Alors que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi négociations, les législateurs des deux côtés de l’allée expriment la conviction que les tensions actuelles et la pression politique sur Capitol Hill vont s’atténuer dans la session boiteuse.

The Hill rapporte qu’un haut GOP du Sénat a prédit qu’un accord est probable dans le canard boiteux parce que les républicains du Sénat ne seront pas aussi inquiets de mettre leur base en colère pendant la période électorale en acceptant les priorités démocrates. Les démocrates, a déclaré l’assistant, “seront moins motivés à refuser à Trump une victoire législative et un crédit pour la relance de l’économie”.

“Pelosi et Schumer ne voulaient pas conclure un accord avant les élections. Après les élections et après la réélection de McConnell en tant que leader, il y a plus d’opportunités”, a déclaré l’assistant. “Ce n’est pas facile à cause de la manière dont Pelosi négocie. Mais si elle est ouverte à une conversation sur ce qui est réaliste et possible, alors tout est possible.”

Le média rapporte également que les législateurs et assistants du Sénat estiment que la majorité sénatoriale Mitch McConnell et Pelosi “sont fortement incités” à approuver un projet de loi de relance pendant la session boiteuse, car cela facilitera la constitution de crédits annuels annuels. paquet avant Noël. La sénatrice Shelley Moore Capito, membre senior du Comité des crédits du Sénat qui s’est entretenue avec le point de vente, a déclaré que les appropriateurs avaient réorienté leur attention vers la conclusion d’un accord de secours avant un programme de dépenses omnibus régulier de fin d’année. Elle a expliqué que ce serait “certainement la meilleure solution” pour parvenir à un accord avant l’échéance des factures de dépenses de fin d’année.

S’adressant au point de vente, le whip républicain du Sénat, John Thune, a ajouté à ces espoirs, expliquant que “le niveau de motivation des deux côtés dépendra de la façon dont les élections se dérouleront, mais je pense que dans les deux cas, nous ferons quelque chose. La question est de savoir combien . ” Le représentant Josh Gottheimer, le coprésident du caucus bipartisan de résolution des problèmes de la Chambre, a ajouté qu’il espérait “certainement” que la partisanerie actuelle à Capitol Hill fondra. Il a dit qu’il était “impatient d’entendre – en fonction de ce qui se passe lors de l’élection – ce que la Maison Blanche dirait et où se trouve McConnell”.

On ne sait pas exactement quand un accord sera conclu et un projet de loi sera adopté. Bien que Pelosi et Mnuchin soient sur le point de parvenir à un accord, des remarques récentes indiquent qu’il existe encore plusieurs barrages routiers. Pelosi et le président Donald Trump ont tous deux indiqué leur souhait d’approuver un projet de loi après le jour du scrutin.