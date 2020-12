Même si la Chambre et le Sénat ont adopté une loi de secours contre le COVID-19, le président Donald Trump n’a toujours pas signé le projet de loi. Trump avait précédemment partagé sa désapprobation avec la proposition d’allégement, en particulier en disant qu’il ne pensait pas que le montant alloué pour les chèques de relance (600 $ par chèque par personne éligible) était suffisant. Selon l’Associated Press, les législateurs ont exhorté dimanche le président à signer la proposition immédiatement, car le gouvernement fermera ses portes mardi s’il ne le fait pas (le projet de loi de secours COVID-19 a été emballé avec une mesure de dépenses pour aider à maintenir financé par le gouvernement).

Les législateurs ont spécifiquement exhorté Trump à signer immédiatement le projet de loi pour éviter la fermeture du gouvernement. Ils ont dit que le Congrès pourrait alors assurer un suivi avec une aide supplémentaire si nécessaire. Ce nouveau programme de secours contre le COVID-19 comprend des paiements de relance, des allocations de chômage, de l’argent pour la distribution de vaccins, des protections contre les expulsions et un financement pour les petites entreprises. Le président passe actuellement les vacances en Floride. Dimanche soir, il a tweeté qu’il y avait de «bonnes nouvelles» concernant le projet de loi de secours COVID-19 et que plus d’informations suivraient. Cependant, on ne sait toujours pas comment cette situation se déroulera au Congrès à partir de maintenant.

«Ce que fait le président en ce moment est incroyablement cruel», a déclaré le sénateur Bernie Sanders à propos de la réticence de Trump à signer la proposition de secours COVID-19 dans la loi. «Tant de gens souffrent. … C’est vraiment insensé, et ce président doit enfin … faire ce qu’il faut pour le peuple américain et arrêter de s’inquiéter pour son ego.

Le sénateur républicain Pat Toomey a déclaré qu’il comprenait que Trump «veut qu’on se souvienne de Trump pour avoir plaidé en faveur de gros chèques, mais le danger est qu’on se souviendra de lui pour le chaos, la misère et le comportement erratique s’il permet à cela d’expirer. Toomey a ajouté: “Je pense donc que la meilleure chose à faire, comme je l’ai dit, est de signer ceci et de plaider ensuite en faveur d’une législation ultérieure.”

Le représentant Adam Kinzinger, un républicain, a également déclaré qu’il y avait trop d’enjeux pour que le président «joue à ce vieux jeu de switcheroo». Kinzinger a poursuivi: «Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se fait, pourquoi à moins que ce ne soit juste pour créer le chaos et montrer le pouvoir et être bouleversé parce que vous avez perdu les élections.

Les démocrates ont déclaré qu’ils rappelleraient les législateurs à Washington lundi pour un vote sur la proposition de Trump d’envoyer des chèques de relance de 2000 dollars au lieu des 600 dollars déjà approuvés par le Congrès. Cependant, la mesure ne passera probablement pas au Sénat contrôlé par les républicains, tout comme elle n’a pas recueilli l’approbation des républicains à la Chambre lors de leur session de la veille de Noël sur la question.