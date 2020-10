Les républicains du comité judiciaire de la Chambre et le représentant du comité Doug Collins (R-GA) répandent une déclaration trompeuse au sujet d’une nouvelle fonctionnalité Twitter qui demande aux utilisateurs de lire les articles avant de les retweeter. Plus tôt cette année, Twitter a commencé à tester une invite pour décourager les retweets instinctifs. Il apparaît sur les liens de l’ensemble du service, mais les législateurs républicains ont cité des avertissements individuels sur des articles de droite comme la dernière de nombreuses accusations de censure.

Twitter a annoncé le mois dernier qu’il déploierait la fonctionnalité sur ses applications mobiles, la décrivant comme un moyen «d’aider à promouvoir une discussion éclairée». Lorsque vous cliquez sur le bouton retweeter sur un lien que vous n’avez pas visité, Twitter ajoute une étiquette au-dessus du menu de confirmation, avertissant que «les titres ne racontent pas toute l’histoire» et offrant une chance de vérifier l’histoire.

Ceci est facultatif; vous pouvez l’ignorer et simplement confirmer le retweet si vous le souhaitez, et cela n’ajoute aucun robinet supplémentaire. Mais certains utilisateurs de Twitter conservateurs ont exprimé leur fureur face à l’avertissement. L’ancien rédacteur en chef de PJ Media, David Steinberg, a affirmé que Twitter avait «placé une étiquette d’avertissement» sur un article du Wall Street Journal sur le candidat républicain au Congrès Kimberly Klacik, affirmant que l’invite «devrait déranger tous les Américains». L’étiquette apparaît si vous essayez de retweeter de nombreux autres articles du WSJ sur une variété de sujets ainsi que des histoires de The Verge et d’autres médias.

La revendication a été amplifiée par les membres républicains du Congrès. Collins a affirmé que Twitter «censurait» tous les tweets de Sean Hannity, citant des étiquettes sur les liens vers Hannity.com. Le compte Twitter des républicains du Comité judiciaire a fait une déclaration similaire à propos d’un article de Hannity, insinuant que Twitter avait spécifiquement ajouté l’avertissement à une histoire sur des e-mails prétendument divulgués de Hunter Biden.

L’équipe de communication de Twitter a tweeté une réponse quelque peu exaspérée. «Nous faisons cela pour encourager tout le monde à lire les articles de presse avant de les tweeter, indépendamment de la publication ou de l’article», a écrit un porte-parole. “Si vous souhaitez retweeter ou citer le tweet, il vous suffit de cliquer une fois de plus.”

Il n’est pas nécessairement surprenant que la nouvelle fonctionnalité de Twitter soulève des hackers puisqu’elle fait suite à deux décisions impopulaires sur Twitter. Twitter a bloqué un lien vers des articles du New York Post sur les e-mails de Hunter Biden la semaine dernière, invoquant une interdiction du «contenu piraté», avant de s’excuser et de modifier sa politique. Il a également commencé à demander temporairement aux utilisateurs de citer des tweets au lieu de les retweeter, une autre tentative pour encourager plus d’engagement. Aujourd’hui, un comité sénatorial a approuvé des assignations à comparaître pour le PDG de Twitter, Jack Dorsey, et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, les appelant à témoigner sur la restriction de la portée de l’histoire du Post.

Twitter ne semble pas non plus appliquer l’avertissement à chaque lien, ce qui a causé une certaine confusion en ligne. Comme l’a noté le Comité sénatorial national républicain, vous pouvez retweeter des liens vers la plateforme de collecte de fonds démocrate ActBlue sans avertissement. Cependant, nous n’avons également reçu aucun avertissement lors du retweet d’un lien vers l’équivalent républicain WinRed. Nous avons demandé à Twitter des précisions sur le moment où l’étiquette apparaît. Mais quelle que soit sa réponse, la fonctionnalité est beaucoup plus répandue que ne le suggèrent ces législateurs.