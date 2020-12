John n’est pas le plus avisé en matière d’investissements. Il a 47 ans, a été déclaré en faillite et bénéficie d’une allocation logement. Il cherche de l’argent et gagne 6000 £ par an, sans compter l’aide sociale.

Le seul argent à son nom était une pension professionnelle qu’il avait accumulée au fil des décennies pour atteindre 100 849 £.

C’était avant qu’un conseiller financier ne le persuade de retirer ces économies et d’investir le tout dans un développement immobilier à haut risque à Sainte-Lucie.

Maintenant, cet investissement est pratiquement sans valeur.

Julian, 40 ans, était dans un bateau similaire. Il avait une dette de 8 000 £ et avait un jugement du tribunal de comté pour défaut de paiement de ses frais de logement. Il touchait un salaire raisonnable de 30 000 £ mais aucun bien à proprement parler. L’ensemble de ses actifs mondiaux se trouvaient dans deux régimes de retraite professionnels totalisant 94 719 £.

C’était avant qu’on lui conseille lui aussi de tout retirer et de le mettre à Sainte-Lucie.

Dave, 42 ans, avait une histoire similaire. Il avait 12 000 £ de capitaux propres dans une propriété mais 12 900 £ en prêts et cartes de crédit. Avec un salaire de 23 500 £, il avait réussi à rassembler un pot de pension de 15 797 £ au fil des ans.

Lui aussi a été persuadé de retirer la pension de son régime professionnel et de la placer dans un immeuble commercial britannique. Encore une fois, il a largement remonté le bec.

J’ai changé les noms, mais ce ne sont que trois vraies victimes d’un scandale quotidien au Royaume-Uni qui voit des investisseurs non avertis se séparer de leurs économies par des conseillers avides de commissions.

Grâce aux règles sur les libertés en matière de retraite introduites en 2015, les personnes ont été autorisées à transférer leurs pensions professionnelles vers ce que l’on appelle des pensions personnelles auto-investies (SIPP) et à investir dans à peu près tout ce qu’elles veulent.

Les régimes de retraite à prestations déterminées en milieu de travail sont des endroits prudents et sûrs pour conserver l’argent sur lequel vous allez compter dans des décennies. Alors pourquoi les gens les déplacent-ils?

Parce que, dans l’environnement actuel de taux d’intérêt bas, ils sont facilement tentés par des alternatives accrocheuses. Quelle que soit l’exotisme de l’investissement, de nombreux investisseurs non avertis seront tentés par la perspective de réaliser un rendement de 20%.

Alternativement, comme dans le cas du British Steel Pension Scheme, ils peuvent craindre que leur employeur ne se trouve dans des difficultés financières, en supposant à tort que cela signifie que leur pension serait mieux ailleurs.

Cela en fait la proie de toute une industrie de personnes vendant des investissements à haut risque tels que des minibonds, des appartements de vacances ou, dans le cas de John et Julian, des projets immobiliers hautement spéculatifs dans les Caraïbes.

La Financial Conduct Authority a récemment enquêté sur la paperasse des travailleurs de British Steel à qui il avait été conseillé de quitter leurs programmes d’entreprise. Ils ont découvert qu’un cinquième seulement avait été correctement avisé de déménager.

Il interroge actuellement 30 entreprises sur des conseils dangereux similaires.

L’une d’elles était la société qui a mis John, Julian et Dave dans leurs investissements duff.

Cela s’appelle LJ Financial Planning. Et la manière imprudente – peut-être sans scrupules – de la FCA explique qu’elle s’est comportée explique en grande partie pourquoi la vente abusive de pensions est un problème si grave au Royaume-Uni.

Il met également en évidence les problèmes fondamentaux liés au fonctionnement de l’industrie moderne des retraites.

LJ Financial Planning est un conseiller financier indépendant agréé. Cela signifie non seulement qu’il est réglementé par la Financial Conduct Authority, mais qu’il détient la charte – soi-disant l’étalon-or des conseils financiers britanniques.

Cela ne l’a pas empêché d’aider 114 clients, y compris notre trio d’études de cas, à transférer leurs pensions dans des SIPP afin qu’ils puissent revenir, pour citer les investissements FCA «souvent à haut risque, ésotériques et illiquides». Cela impliquait 6 millions de livres sterling d’épargne pour les gens ordinaires, ce qui se traduisait par des frais pour l’entreprise de près de 170000 £, selon le régulateur.

LJ n’a pas tenu compte de la situation personnelle des clients ou des investissements douteux qu’ils faisaient, poussant à travers les mouvements même s’il était conscient de leur risque potentiel élevé.

Comme l’a dit un employé senior à l’un des partenaires de conformité de l’entreprise, celui-ci ne «voulait pas» savoir où allait l’argent. Même quand il a vu l’un des introducteurs suggérer que les clients investissent leurs pensions dans l’achat de terres aux îles Caïmans.

Comme le souligne Mark Steward, directeur exécutif de l’application de la loi et de la surveillance du marché: «Dans de nombreux cas, ces investissements sont désormais sans valeur et de nombreux investisseurs approchent ou sont déjà à la retraite. Ils sont donc particulièrement vulnérables au risque de pertes importantes. »

LJ a eu tort de fermer les yeux sur ces investissements et a été sanctionné et condamné à une amende par la FCA la semaine dernière. Il a également versé jusqu’à présent plus de 2,5 millions de livres de compensation aux clients concernés.

Mais comment les clients ont-ils été attirés par de tels programmes en premier lieu? Après tout, ce sont les clients qui ont demandé à LJ de les transférer dans des SIPP, et non l’inverse.

Le blâme ici incombe à un certain nombre d ‘«introducteurs non autorisés». Ce sont des personnes totalement non réglementées, souvent avec des antécédents douteux dans le secteur des services financiers, qui aident à lever des fonds pour des projets d’investissement douteux.

Certains régimes sont à haut risque. D’autres sont des escroqueries et des stratagèmes de Ponzi (il n’y a aucune suggestion d’un tel acte répréhensible de la part de la FCA dans l’affaire LJ).

Les frais d’introduction peuvent être impressionnants pour les yeux – 20% ou plus – mais les investisseurs les connaissent rarement. Ils ont tendance à ne le savoir que lorsqu’ils réalisent que leur investissement est en baisse.

Les conseillers s’attaquent à des personnes peu sophistiquées comme Julian, John et Dave avec un bon style de vente, les persuadant des plaisirs de tout, des plantations d’huile de palme malais aux investissements dans les parkings de Dubaï.

Parfois, ces «investissements alternatifs» peuvent porter leurs fruits. Plus vraisemblablement, l’argent sera mangé en frais et en mauvais résultats.

Mais les introducteurs ne peuvent pas travailler seuls. Ils ne peuvent retirer l’argent des clients de leur pension de travail que si le client a un SIPP. Et seul un conseiller réglementé, habilité par la FCA à détenir des «autorisations de transfert», est autorisé à transférer la pension professionnelle d’un épargnant en une.

Le rapport de la FCA a donné l’anonymat aux introducteurs non autorisés dans l’affaire LJ, donc nous ne savons pas grand-chose à leur sujet.

LJ non plus, à première vue.

La FCA a déclaré qu’elle n’avait pas vérifié ni les introducteurs ni les investissements sous-jacents.

C’est pourquoi il a eu tant de problèmes. Parce qu’en vertu des règles de la FCA, il aurait dû se demander si un SIPP était la bonne voie pour la situation personnelle de chaque client, et si les investissements y étaient appropriés.

L’affaire met en lumière de nombreuses questions au sujet de notre système de retraite cassé et offre des indices sur la façon dont nous pourrions arrêter la vague de marée des victimes des transferts de pensions qui se fait maintenant jour.

Clairement, LJ était une pomme pourrie. S’il avait fait son devoir et examiné les cas plus en détail, il aurait arrêté les investissements. Pourtant, la FCA a permis à l’entreprise de continuer ses activités après lui avoir infligé une amende de seulement 107 200 £. Il a payé une indemnité, mais aucun de ses conseillers prétendument errants n’a été nommé et honteux. Pour un programme qui l’a vu fermer les yeux sur plus de 6 millions de livres d’investissement, cela semble peu décourageant. Les punitions devraient sûrement être plus lourdes lorsque tant de personnes ont été confrontées à une telle détresse, inquiétude et perte financière? Même lorsque les entreprises indemnisent les malheureuses victimes, les sommes les remettent rarement entièrement à la situation qu’elles auraient eue si elles n’avaient pas renoncé à leur régime professionnel.

Pourquoi les introducteurs non autorisés sont-ils autorisés à parcourir le pays sans qualifications ni devoir de diligence, à la recherche de membres crédules du public pour leurs projets douteux? Pourquoi toutes les personnes impliquées dans les choix d’investissement du public ne peuvent-elles pas être réglementées par la FCA?

Que faisaient les fiduciaires des régimes de retraite professionnels de ces gens pendant que tout cela se passait? Ils ont un devoir de diligence envers ceux dont ils sont responsables des pensions. Bien qu’il soit vrai qu’ils ne sont pas autorisés par la loi à empêcher les membres de transférer, ils devraient les informer clairement sur les risques de le faire, en accordant une attention personnelle à ceux qui postulent plutôt que d’envoyer un simple avertissement par e-mail. Ils devraient également faire davantage pour recueillir des données sur la destination de leur épargne par les membres, en les partageant avec la FCA et les organismes de réglementation des régimes de retraite afin que les autorités puissent repérer rapidement un marketing d’investissement suspect et agressif et enquêter. Les fiduciaires sont actuellement invités à s’engager à respecter les principes du Code de bonnes pratiques du groupe de l’industrie des arnaques à la retraite, mais ce n’est clairement pas suffisant.

4) Investissements Kamikaze

Pourquoi ne pouvons-nous pas explorer un système où les investissements ne peuvent pas être ciblés sur l’épargne-retraite du public à moins qu’ils n’aient été autorisés comme ayant un niveau de risque tolérable associé? Des fonds d’investissement autorisés existent déjà au Royaume-Uni et dans l’UE, mais le public peut toujours être ciblé par des projets barmy, non autorisés et voués à l’échec avec des frais extrêmement élevés. Comme le souligne Alistair Cunningham de Wingate Financial Planning, si le seul moyen pour un gestionnaire de fonds de lever des fonds est de recourir à un programme non autorisé ciblant des investisseurs de détail crédules, cela vous en dit long sur les risques encourus.

Étant donné que le transfert d’une pension à prestations déterminées est presque toujours la mauvaise décision, la FCA devrait envisager d’interdire complètement ces transferts. Pour le petit pourcentage de cas où ils peuvent être bénéfiques – principalement les très malades avec peu de temps à vivre – il pourrait y avoir une exception. Lorsque les libertés de pension ont été accordées, les pensions de la fonction publique n’étaient pas incluses. Cela nous dit peut-être quelque chose sur ce que les pouvoirs en place ont pensé de l’idée.

Des histoires déchirantes comme celles de John, Julian et Dave sont devenues légion depuis l’entrée en vigueur des libertés de retraite.

Bien que bien intentionnées et réussies à bien des égards, les règles se sont également transformées en une charte des voleurs, engendrant des centaines d’investissements douteux dont le seul résultat réaliste est l’enrichissement de ceux qui les conçoivent et les vendent.

Il faut enseigner plus clairement au public qu’il n’est guère une bonne idée de sortir d’un régime de retraite professionnel.

En attendant, renforçons le système pour le rendre plus sûr pour ceux qui ignorent ce conseil.