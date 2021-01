Les Lions de Detroit viennent d’embaucher un nouvel entraîneur et directeur général avant la saison 2021 de la NFL, et ils sont sur le point d’ajouter un nouveau quart-arrière à l’alignement. L’équipe et le partant de longue date Matthew Stafford se séparent mutuellement après une saison de 5-11. Son mandat avec l’équipe prendra fin après 12 saisons et un bilan de 74-90-1.

Selon Tom Pelissero de NFL Network, les deux parties ont commencé à discuter d’un éventuel échange pour envoyer Stafford vers une nouvelle destination après avoir embauché Dan Campbell comme entraîneur-chef et Brad Holmes comme directeur général. Stafford a exprimé le désir d’un «nouveau départ» et a déclaré qu’il était temps de passer à autre chose au milieu d’un autre redémarrage dans le bâtiment. Les officiels de l’équipe seraient d’accord avec la franchise QB.

Premier choix général en 2009, Stafford a atterri avec les Lions en tant que meilleur espoir universitaire en Géorgie. Il a souffert de blessures au cours de ses deux premières saisons, ne commençant que 13 matchs. Cependant, Stafford est ensuite revenu en pleine santé en 2011 et a commencé chaque match jusqu’à la fin de la saison 2018.

Stafford a raté la moitié de la saison 2019 en raison d’une blessure au dos, interrompant une saison au cours de laquelle il jouait comme l’un des meilleurs QB de la NFL. Il avait lancé pour 2 499 verges, 19 touchés et seulement cinq interceptions avant la blessure, mais il n’est pas revenu sur le terrain.

En 2020, cependant, Stafford est revenu à pleine puissance et a commencé les 16 derniers matchs de la carrière de ses Lions.