Les livraisons mondiales de télévision ont atteint un «sommet historique» au troisième trimestre de cette année, selon un nouveau rapport de TrendForce. 62,05 millions d’unités ont été expédiées au cours du trimestre, une augmentation de 12,9% par rapport à la même période l’an dernier et de 38,8% par rapport au trimestre précédent. Samsung et LG, les deux plus grands fabricants de téléviseurs, ont déclaré aujourd’hui qu’ils s’attendaient à une augmentation des bénéfices ce trimestre par rapport à l’année dernière.

TrendForce a donné quelques facteurs différents pour le sommet historique. Il a déclaré qu’en Amérique du Nord, la demande de télévision avait augmenté de 20%, les gens passant plus de temps à la maison en raison de la pandémie. Le pic trimestriel tient également compte des livraisons télévisées qui ont été retardées à partir du premier semestre de l’année, selon la société d’analyse de la chaîne d’approvisionnement.

Le rapport de TrendForce indique que les cinq principaux fabricants de téléviseurs ont tous vu leurs bénéfices augmenter au dernier trimestre. Image: TrendForce

Bien que les cinq fabricants de téléviseurs aient vu leurs livraisons augmenter, TCL mène le peloton avec une augmentation de 52,7% d’une année sur l’autre. Les expéditions de Samsung ont augmenté de 36,4% d’une année sur l’autre et de 67,1% par rapport au deuxième trimestre. LG, quant à lui, a enregistré une augmentation plus faible de 6,7% par rapport au troisième trimestre 2019, mais un bond massif de 81,7% depuis le dernier trimestre.

Samsung et LG semblent tous deux avoir bénéficié de la hausse de la demande de télévision sur la base des prévisions préliminaires annoncées aujourd’hui. Cependant, CNBC rapporte que l’augmentation des bénéfices de Samsung aurait été largement tirée par les ventes de smartphones et les revenus de sa division mémoire. Pendant ce temps, LG a enregistré de solides performances dans ses activités de télévision et d’appareils électroménagers, selon Yonhap, mais une augmentation plus modeste de 4,3% de ses bénéfices a été aidée par la réduction des coûts dans sa division mobile.

Malgré l’augmentation des livraisons, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour l’industrie de la télévision. TrendForce prédit que les livraisons de téléviseurs devraient globalement diminuer légèrement en 2020 par rapport à 2019. Il note également que les prix des panneaux continueront probablement d’augmenter même si le prix moyen payé pour les téléviseurs en Amérique du Nord diminue, ce qui ronge les marges bénéficiaires.