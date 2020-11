T

La City of London Corporation cherche à soutenir les magasins, les pubs et les restaurants du marché historique Leadenhall de la ville, en proposant un loyer facturé sur la base du chiffre d’affaires.

Les entreprises de l’hôtellerie et de la vente au détail du centre de Londres ont dû fermer temporairement des sites pour des fermetures cette année et faire face à une faible fréquentation car de nombreux touristes et employés de bureau restent loin de la ville en raison des restrictions de voyage.

L’organe directeur du Square Mile a déclaré qu’un plan a été approuvé qui verra de nouveaux baux établis pour l’une des 35 entreprises éligibles qui souhaitent souscrire à l’offre.

Les nouvelles conditions visent à ramener les loyers à des niveaux plus abordables pendant la pandémie actuelle pour les entreprises du marché qui remonte au 14ème siècle.

Le modèle de loyer basé sur le chiffre d’affaires est un moyen de permettre aux locataires de payer un loyer en fonction de la performance des ventes, et il est devenu de plus en plus populaire cette année.

C’est un moyen de réduire les loyers lorsque les échanges sont difficiles, puis de donner plus aux propriétaires lorsque les temps sont meilleurs.

Catherine McGuinness, présidente des politiques de la City of London Corporation, a déclaré: «Cette année a été exceptionnellement difficile pour de nombreuses entreprises de la ville. Nous espérons que l’option du loyer avec rotation pour les locataires basés sur le marché emblématique de Leadenhall aidera à réduire le fardeau immédiat des frais généraux et à soutenir une reprise durable.