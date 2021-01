T

Il a travaillé à domicile pendant une grande partie de l’année dernière et la perturbation de Covid-19 a conduit à une baisse de 60% des locations de bureaux dans le centre de Londres, selon de nouvelles données.

La demande en 2020 dans le centre de Londres n’a totalisé que 4,3 millions de pieds carrés, contre 10,8 millions de pieds carrés l’année précédente, une étude préliminaire compilée par l’agent immobilier Savills pour les spectacles Evening Standard.

La société a souligné qu’il pourrait y avoir des accords de dernière minute qui ont eu lieu à la fin de l’année dernière et qui n’ont pas encore été annoncés.

L’effondrement de l’année dernière était dû à la perturbation de Covid-19, les restrictions de voyage rendant les visites plus difficiles et certains patrons retardant les décisions de transfert de bureau alors qu’ils tentaient de surmonter la crise du virus.

De nombreux employés de bureau ont travaillé à domicile depuis mars de l’année dernière, et les entreprises se sont demandé s’il fallait adopter un travail plus éloigné et flexible à plus long terme.

Josh Lamb, directeur de l’équipe des agences du bureau de la ville à Savills, a déclaré: «Que les données montrent que le crédit-bail global a considérablement baissé en 2020 par rapport aux années précédentes ne sera un choc pour personne, mais il y a des signes positifs que le pire pourrait être fini.”

Il a déclaré que début décembre, la société voyait des signes de hausse des niveaux de demande sous-jacente, avec des besoins actifs et potentiels de la ville et du centre de Londres en hausse de 6% par rapport au mois précédent.

Lamb a déclaré: «Le déploiement réussi d’un vaccin au cours des prochains mois favorisera un retour au bureau, nous sommes donc généralement optimistes quant aux perspectives de 2021.»

Un certain nombre d’entreprises devraient envisager une plus grande flexibilité pour le personnel à l’avenir, avec un mélange de travail à domicile et de bureau.

Les entreprises qui ont signé des accords l’année dernière pour des bureaux à Londres comprenaient le géant du streaming Netlfix et le cabinet d’avocats Covington & Burling.