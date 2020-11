UNE

près de deux décennies, les London Irish sont de retour à Londres – et ils sont également de retour à la victoire. Les Leicester Tigers ont assisté à leur fête de pendaison de crémaillère au Brentford Community Stadium, et étaient des invités modèles, descendant 22-9 dans un match serré pour leur remettre un cadeau d’emménagement.

Les London Irish ont passé les 20 dernières années à jouer à Reading et leur retour dans la capitale est en préparation depuis des années. Il a été retardé de quelques mois en raison du changement de saison de rugby causé par Covid-19.

Il n’y avait pas de fans pour regarder leur premier match, mais ils n’auront qu’à attendre une semaine. 2000 seront là pour les regarder jouer à Sale dimanche prochain.

Les Irlandais ont perdu d’un seul point contre Worcester il y a huit jours lors de leur match d’ouverture de la saison et ont subi un revers avant le coup d’envoi, lorsque l’ancien flanker de l’Irlande et des Lions Sean O’Brien a été exclu pour une blessure à l’aine et remplacé par Jack Cooke.

Les Tigers, qui ont terminé 11e l’an dernier et sont dans une profonde récession, ont été des vainqueurs surprises contre Gloucester à Welford Road la semaine dernière, mais n’ont pas pu faire deux sur deux lors de leur visite à Londres.

Les premiers points dans le stade n’ont pas été marqués par un joueur irlandais, mais par le demi-mouche de Leicester Zak Henry, qui a inscrit un penalty.

Paddy Jackson a égalisé le score depuis le départ, puis a placé l’Irlandais devant, mais seulement après avoir raté un autre tir au but.

À la demi-heure, Curtis Rona est passé pour l’essai d’ouverture après un travail intelligent au milieu de terrain de Jackson et Billy Meakes, qui a nourri son partenaire de centre Rona. Jackson s’est converti.

Les Irlandais menaient 13-3 à la pause, mais Joaquin Diaz Bonilla, un remplaçant à la mi-temps pour Henry, a jugé Tigers à moins de six points avec une paire de pénalités.

Le demi-ballon était l’un des cinq joueurs amenés par le chef des Tigres Steve Borthwick à la 52e minute, et cela a payé des dividendes alors qu’ils ont fait une riposte animée. Leicester a affirmé sa domination croissante dans la mêlée et a remporté sept pénalités consécutives. Ils n’ont pas pu, cependant, convertir cette domination en points, mais ils auraient pu être frustrés qu’aucun joueur irlandais n’ait été envoyé à la poubelle.

Les Irlandais étaient plutôt plus cliniques lorsqu’une opportunité se présentait. Il restait 65 minutes au chronomètre au moment où ils ont remporté leur première pénalité en seconde période. Jackson l’a inscrit pour ramener son avance à sept points.

Quatre minutes plus tard, l’ancien attaquant de Leicester Steve Mafi a remporté un autre penalty et Jackson a marqué à bout portant pour prendre 10 points à l’Irlandais à neuf minutes de la fin. Bonilla n’a pas réussi à envoyer le coup d’envoi des 10 mètres requis, et tout à coup tout allait dans le sens des Irlandais.

De la mêlée de champ central qui en a résulté, le dos des Exiles a pétillé et Rona est tombé en panne sur la droite, envoyant un beau déchargement à Ollie Hassell-Collins. Son déchargement n’a trouvé que Matt Scott de Leicester, mais la pression irlandaise l’a vu prendre le ballon au-dessus de sa propre ligne.

Leicester a réussi à pincer le ballon à la mêlée de cinq mètres, mais, à plus d’un score derrière, il avait besoin de plus qu’une simple possession au plus profond de son propre territoire.

Ils ont gaspillé encore plus d’occasions et ont finalement donné à l’homme du match Jackson un autre pour trois derniers points. Avec l’horloge rouge, il l’a envoyé pour assurer une victoire mémorable.