T

De nouvelles restrictions de voyage pour Londres et d’autres parties du sud-est seraient actuellement envisagées par Downing Street alors que les ministres tentent de lutter contre la propagation d’une nouvelle souche de Covid-19.

Boris Johnson aurait eu des entretiens imprévus sur la nouvelle souche mutée «hautement contagieuse», les limites des déplacements entre la capitale et le reste du Royaume-Uni étant apparemment envisagées pour freiner la propagation.

Selon les rapports, M. Johnson a tenu vendredi une réunion imprévue des ministres au milieu d’une «inquiétude croissante» concernant la menace posée par la souche mutante – qui se propage le plus rapidement à Londres et dans le Kent.

Le Telegraph rapporte que les ministres envisagent de «couper» la zone du reste du Royaume-Uni, avec des interdictions possibles entre les zones où la variante de coronavirus «très contagieuse» est élevée et ailleurs.

Les scientifiques ont averti que la nouvelle variante était jusqu’à 50 fois plus contagieuse que n’importe quelle souche détectée auparavant. Il est entendu que M. Johnson a reçu de nouvelles données sur la nouvelle souche du virus lors de la réunion de vendredi soir.

(

M. Johnson lors d’un voyage à Bolton vendredi

/ POOL / . via .)

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a fait pression pour des restrictions plus strictes toute la semaine. Cependant, des sources gouvernementales de haut niveau insistent sur le fait qu’il n’y a pas de plans actuels pour un troisième verrouillage national ou un quatrième niveau – bien que des propositions semblent avoir été élaborées.

Le professeur Sir Mark Walport – membre du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les situations d’urgence (Sage) – a déclaré qu’il y avait une réelle possibilité qu’il puisse avoir un «avantage de transmission».

“Ce qui se passe avec les virus, c’est qu’ils muent naturellement tout le temps et ceux qui sont susceptibles de bien fonctionner sont ceux qui augmentent la transmission”, a-t-il déclaré à Newsnight de BBC2.

en relation

«Nous savons qu’il s’agit d’une nouvelle variante, elle a été vue dans d’autres pays mais elle semble assez répandue, ce qui suggère qu’elle a un avantage de transmission.

«Les scientifiques travaillent très dur pour comprendre ce qui se passe. Mais il semble certainement possible que cela se transmette plus facilement.

«Cela rendra la distanciation sociale encore plus critique.»

Downing Street ne commenterait pas les informations selon lesquelles parmi les mesures envisagées par les ministres figuraient de nouvelles restrictions de voyage pour le sud-est de l’Angleterre.

Cependant, la réunion intervient alors que de grandes parties de la région suivaient Londres et de grandes parties de l’Essex et du Hertfordshire, qui sont entrées dans les restrictions de niveau 3 les plus strictes plus tôt cette semaine.

(

M. Johnson quitte Downing Street plus tôt cette semaine

/ PA)

Le NHS du Kent a annoncé qu’il suspendait les procédures hospitalières non urgentes, car il traitait le double du nombre de patients qu’il avait au sommet de la première vague en avril.

Pendant ce temps, les derniers chiffres de Sage ont montré que le nombre de reproduction, ou valeur R, de la transmission du coronavirus à travers le Royaume-Uni aurait augmenté entre 1,1 et 1,2 – ce qui signifie que la propagation de la maladie s’accélère.

Craignant que l’assouplissement des restrictions à Noël ne conduise à un nouveau pic à la hausse, M. Johnson a refusé vendredi d’exclure la possibilité d’un troisième verrouillage national pour l’Angleterre au cours de la nouvelle année.

«Nous espérons vraiment pouvoir éviter quelque chose de ce genre. Mais la réalité est que les taux d’infection ont beaucoup augmenté ces dernières semaines », a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une visite à Bolton.