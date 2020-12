Les données alarmantes ont montré que les cas confirmés avaient bondi de 46,7 à Haringey dans la semaine précédant le 2 décembre, de nombreux arrondissements de l’est de Londres étant également particulièrement touchés.

Fait inquiétant, une grande partie de la hausse s’est produite avant la fin du verrouillage mercredi dernier.

La flambée des coronavirus est d’autant plus frappante qu’un peu plus d’une semaine plus tôt, les cas chutaient dans 30 des 32 arrondissements.

Avec la menace croissante du niveau 3 pour la ville, le ministre londonien Paul Scully a déclaré à The Standard: «La révision des niveaux aura lieu dans quelques jours, il est donc trop tôt pour dire ce qui se passe», a-t-il déclaré à The Standard.

«Il est clair que nous voulons au moins rester au niveau 2.

«La seule façon de le faire est de prendre soin les uns des autres en adhérant à« Mains, visage, espace ».

«De cette façon, nous pouvons sauver des vies et protéger notre économie.»

Les cas augmenteraient plus fortement chez les moins de 18 ans, avec un certain nombre d’épidémies scolaires, et aussi chez les plus de 60 ans, que les autres groupes d’âge.

L’augmentation de la tranche d’âge plus âgée est préoccupante car ces personnes sont plus susceptibles de souffrir d’une maladie grave, d’être hospitalisées et de mourir de l’infection.

Les chiffres des cas incluent désormais les tests rapides d’écoulement latéral, cependant, cela ne semble pas avoir un impact majeur sur les chiffres, bien qu’ils soient testés dans de nombreux arrondissements de la capitale, les augmentations étant attribuées au transport communautaire.

Haringey a enregistré 465 cas au cours des sept jours précédant le 2 décembre, en hausse de 148 par rapport à la semaine précédente (46,7%), avec un taux de 173,1 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

À Bromley, il y a eu 568 cas, en hausse de 163 (40,2%) avec un taux de 170,9, à Kingston 365 cas, en hausse de 91 (33,2%) avec un taux de 205,6, à Hackney et à la ville de London 481 cas, en hausse de 119 (32,9 %) avec un taux de 165,4, Merton 381 cas, en hausse de 87 (29,6%) avec un taux de 184,5, Harrow 443 cas, en hausse de 93 (26,6%) avec un taux de 176,4, Bexley 620 cas, en hausse de 123 ( 24,7%) avec un taux de 249,7, Wandsworth 393 cas, en hausse de 75 (23,6%) avec un taux de 119,2, Sutton 319 cas, en hausse de 59 (22,7%) avec un taux de 154,6, Waltham Forest 698 cas, en hausse 110 (18,7%) avec un taux de 252, Barking et Dagenham 636 cas, en hausse de 94 (17,3%) avec un taux de 298,7, Lewisham 346 cas, en hausse de 46 (15,3%) avec un taux de 113,1.

Islington a vu 289 cas, en hausse de 36 (14,2%) avec un taux de 119,2, Havering 829 cas, en hausse de 87 (11,7%) avec un taux de 319,4, Newham 857 cas, en hausse de 89 (11,6%) avec un taux de 242,7, Enfield 645 cas, en hausse de 61 (10,4%) avec un taux de 193,2, Barnet 648 cas, en hausse de 57 (9,6%) avec un taux de 163,7, Croydon 562 cas, en hausse de 33 (6,2%) avec un taux sur 145,3, Lambeth 375 cas, en hausse de dix (2,7%) avec un taux de 115, Southwark 340 cas, en hausse de cinq (1,5%) avec un taux de 106,6 et Tower Hamlets 672 cas, en hausse de trois (0,4%) avec un taux de 206,9.

À Hammersmith & Fulham, il y a eu 182 cas, en baisse de 42 (18,8%) avec un taux de 98,3, Brent 473 cas, en baisse de 101 (17,6%) avec un taux de 143,4, Ealing 547 cas, en baisse de 108 (16,5%) avec un taux de 160, Kensington et Chelsea 161 cas, en baisse de 19 (10,6%) avec un taux de 103,1, Hounslow 418 cas, en baisse de 48 (10,3%) avec un taux de 153,9, Richmond 157 cas, en baisse de 16 (9,2%) %) avec un taux de 79,3, Westminster 241 cas, en baisse de 11 (4,4%) avec un taux de 92,2, Camden 237 cas, en baisse de cinq (2,1%) avec un taux de 87,8, Greenwich 446 cas, en baisse de six ( 1,3%) avec un taux de 154,9, Hillingdon 507 cas, en baisse de six (1,2%) avec un taux de 165,2, et Redbridge 899, en baisse de quatre (0,4%) avec un taux de 294,5.

Les ministres commenceront à examiner les chiffres de Covid de manière approfondie dans environ une semaine, les modifications des allocations échelonnées devant intervenir le 16 décembre.

Le professeur Kevin Fenton, directeur à Londres de Public Health England, a exprimé ses inquiétudes vendredi dernier face au changement apparent de l’évolution de la maladie, lorsque la compression des cas dans de nombreuses parties de la capitale commençait à faiblir, selon les chiffres officiels.

Le taux de sept jours pour Londres a atteint 200 pour 100000 le 15 novembre avant de tomber à 154,2 le 27, mais était de retour à 169,6 le 2 décembre.

Au cours de la semaine précédant le 24 novembre, les cas ont diminué dans 30 des 32 arrondissements de Londres.

Coronavirus: le premier patient au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Margaret Keenan, 90 ans, est la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry,

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, s’adresse aux médias après être devenue le premier patient au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Pennsylvanie

L’infirmière May Parsons prépare Margaret Keenan, 90 ans, à être la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, marche avec l’infirmière May Parsons (à gauche) après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, marche avec l’infirmière May Parsons (à gauche) après être devenue la première patiente au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Pennsylvanie

Margaret Keenan, 90 ans, s’adresse aux médias après être devenue le premier patient au Royaume-Uni à recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry

Pennsylvanie