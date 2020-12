Les bonnes nouvelles sont rares cette année, mais l’armée de locataires de Lon don sera ravie d’apprendre que les loyers ont baissé cette année et devraient continuer sur une trajectoire descendante jusqu’en 2021.

Dans toute la capitale, les Hamptons prévoient que le loyer moyen aura chuté de trois pour cent d’ici la fin de cette année et de deux pour cent en 2021.

Mais – tout comme une éponge Victoria mal cuite – c’est le centre qui s’est vraiment dégonflé grâce à un triple coup dur sans touristes, sans étudiants et Londoniens fuyant le centre-ville à la recherche de plus d’espace et de verdure en banlieue.

Hamptons rapporte que les loyers à l’intérieur de Londres sont maintenant 21% plus élevés que dans l’extérieur de Londres, contre 44% plus élevés en janvier.

Là où les loyers ont le plus baissé à Londres

C’est une excellente nouvelle pour les personnes qui pensaient avoir été définitivement exclues de la location dans le centre de Londres – mais cela signifie qu’il y a plus de concurrence dans les banlieues, en particulier pour les maisons et les propriétés avec jardins.

«L’effondrement du marché de la location à découvert et l’exode des personnes du West End ont signifié qu’il y a plus de stocks que jamais disponibles à la location», a déclaré Kate Hill, directrice de Greater London Properties, qui a remarqué un effondrement de la demande. pour les maisons à Soho ou Covent Garden.

«Les loyers demandés et obtenus ont considérablement baissé, dans de nombreux cas jusqu’à 25 pour cent. Nous avons vu des locataires avisés profiter de ces rabais et des économies qu’ils réaliseront sur la fameuse taxe d’habitation de Westminster et sur les frais de déplacement réduits pour s’installer dans des régions comme Islington et Clapham.

Où à Londres les loyers baissent-ils le plus?

Il n’y a pas que Westminster où les loyers sont en baisse. Jane Jenrick, directrice régionale des locations chez John D Wood & Co, a déclaré que les loyers avaient baissé en moyenne de 10% dans les zones 1 à 3, le centre de Londres étant le plus touché.

«Nous avons des locataires qui déménagent de Clapham à Chelsea sans avoir à augmenter leur loyer mensuel», a déclaré Jenrick.

Cependant, elle pense qu’il n’y a peut-être qu’une courte période pour agir. “Les nouvelles positives d’un vaccin pourraient signifier qu’à Pâques, Londres est une ville très différente – ouverte aux entreprises, aux étudiants et aux locataires internationaux qui reviennent”, a-t-elle déclaré. «Cela pourrait entraîner une augmentation de la demande de mouvements refoulés et voir les prix remonter potentiellement assez rapidement pour revenir à des niveaux plus proches de début 2020.»

La tendance pour la WFH a augmenté l’attrait des emplacements sans station à proximité – jusqu’à cette année, la plupart des locataires voulaient ne pas être à plus de dix minutes à pied d’un métro ou de services aériens.

«Comme beaucoup de choses en 2020, le fameux mantra de la propriété ’emplacement, emplacement, emplacement’ a été complètement bouleversé car l’augmentation du travail flexible signifie que la nécessité d’être à proximité des transports en commun n’est pas aussi importante qu’elle l’était autrefois,» a déclaré Olivia Pegrum, directrice régionale des locations chez Hamptons.

Cela signifie des endroits comme les villages londoniens verdoyants de Crouch End, Muswell Hill et Alexandra Palace, et les rues autour de Burgess Park ou Shooters Hill dans le sud et le sud-est de Londres, qui manquent d’une station à la porte (et ont toujours été prix inférieur par rapport aux voisins mieux connectés à cause de cela) pourrait soudainement valoir la peine d’être étudié.

Les locataires qui cherchent à vraiment réduire leurs coûts autant que possible devraient envisager d’opter pour une maison sans son propre espace extérieur – ce sont actuellement les options les moins populaires qui mettent les propriétaires sur le pied.

«Les appartements sans espace extérieur se sont avérés plus difficiles à louer au cours des neuf derniers mois», a déclaré Pegrum. «Et il est peu probable que cela change dans un avenir immédiat.»

Mais, comme Jenrick, elle pense qu’au fur et à mesure que le programme de vaccination se poursuivra, l’ondulation de Londres sera inversée. «Le bijou pied-à-terre rebondira sans aucun doute au fur et à mesure que nous progressons dans l’année», a-t-elle déclaré.