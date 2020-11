Dans le cadre des nouveaux plans, les conseils pourront déroger aux règles limitant les heures d’ouverture des détaillants pour aider les propriétaires de magasins à récupérer les ventes perdues pendant le verrouillage du coronavirus.

Annonçant le déménagement dimanche, le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré qu’il souhaitait assurer une «expérience de magasinage plus agréable et plus sûre» pour tous.

Les règles actuelles stipulent que tout détaillant souhaitant prolonger ses heures d’ouverture au-delà de 9 h 00 à 19 h 00 du lundi au samedi doit demander une autorisation spéciale.

M. Jenrick a déclaré qu’il souhaitait suspendre ces processus – ce qui peut prendre des semaines – pour aider les propriétaires d’entreprise après des mois de restrictions de Covid-19.

(

Robert Jenrick est assis aux côtés du chancelier Rishi Sunak

/ PA)

Écrivant dans The Telegraph, le ministre a déclaré que les magasins devraient être en mesure de décider de leurs heures d’ouverture jusqu’en décembre et janvier, et même avoir la possibilité d’exécuter des services 24/7.

M. Jenrick a déclaré: «Avec ces changements, les magasins locaux peuvent ouvrir plus longtemps, garantissant des achats plus agréables et plus sûrs avec moins de pression sur les transports publics.

«Combien de temps sera une question de choix pour les commerçants et à la discrétion du conseil, mais je suggère que nous offrons à ces entrepreneurs et entreprises pressés la plus grande flexibilité possible en cette période de fêtes.

«Par conséquent, en tant que secrétaire du gouvernement local, j’assouplis les restrictions de planification et je demande sans ambiguïté aux conseils de permettre aux entreprises de nous accueillir dans leurs magasins lumineux tard dans la soirée et au-delà si vous le souhaitez.

«Et ces magasins et supermarchés pourront réapprovisionner leurs étagères quand ils le souhaitent, avec des livraisons flexibles pour garder les rues libres pour le reste d’entre nous lorsque nous sommes en déplacement.

Il a suggéré que de tels changements contribueraient à «permettre à nos petites entreprises de continuer à gagner leur vie».

«Dans une année où le gouvernement est nécessairement intervenu dans nos vies d’une manière qu’aucun d’entre nous qui valorise la liberté individuelle n’aurait jamais imaginé, ces changements nous rappellent que nous pouvons et devons chercher tous les moyens de réduire le fardeau de la bureaucratie et de libérer nos petits entrepreneurs. continuer à gagner sa vie et à servir le public. »

Dans le cadre du nouveau système, les magasins non essentiels, les gymnases, les esthéticiennes et autres services de soins personnels seront autorisés à ouvrir dans tout le pays – marquant une détente sur les niveaux de pré-verrouillage.

Les plans à plusieurs niveaux doivent passer un vote serré des Communes mardi avant de pouvoir entrer en vigueur.

Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a insisté sur le fait que les nouvelles restrictions étaient nécessaires pour «freiner» la pandémie et empêcher un troisième arrêt national.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un autre verrouillage si les gens ne respectaient pas les règles, M. Raab a déclaré: «Nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter cela.»

Dominic Raab refuse d’exclure un troisième verrouillage

Dans le but de parer à une rébellion, le Premier ministre a également déclaré que lors du premier examen des mesures le 16 décembre, il déplacerait les zones vers le bas d’un niveau où il existe des «preuves solides» que le coronavirus est en déclin soutenu.

Le vote après Noël déterminera si le système de niveaux restera en place jusqu’à la fin du mois de mars.

Dans une autre branche d’olivier aux députés, M. Johnson s’est engagé à publier plus de données et à décrire les circonstances à changer pour qu’une zone descende d’un niveau, ainsi qu’une analyse des impacts sanitaires, économiques et sociaux des mesures prises pour supprimer le coronavirus.

La secrétaire aux Affaires étrangères du Parti travailliste, Lisa Nandy, a déclaré que le soutien de son parti n’était «pas inconditionnel» et qu’il recherchait une «clarté» sur le système des paliers.

Sans le soutien du parti travailliste – et si M. Johnson subit une rébellion majeure – le gouvernement pourrait avoir du mal à adopter sa motion sur le système à plusieurs niveaux.

– Le nombre officiel de décès de coronavirus au Royaume-Uni a augmenté de 215 du jour au lendemain, alors que 12155 autres cas ont été confirmés.

– Le professeur Peter Openshaw de l’Imperial College, membre du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré qu’un vaccin contre le coronavirus pourrait être disponible «dès la semaine prochaine».

– Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a écrit aux 27 députés de la région pour demander un soutien multipartite pour exiger plus d’argent pour les zones du niveau 3 et pour obtenir la levée de certaines restrictions dans deux semaines.

– Le Parti travailliste a exhorté les ministres à suspendre les tarifs ferroviaires de pointe et à fournir des tests de masse aux coronavirus pour les travailleurs des transports afin d’éviter le «chaos» de voyage à Noël.