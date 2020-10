Cake Boss génie Budy Valastro mains gravement endommagées | Instagram

Le génie des gâteaux, qui depuis de nombreuses années a tenu ce titre très haut, Buddy Valastro prend le risque avec son équipe de faire les gâteaux les plus impressionnants et “hors série”, pour lui il n’y a pas de limites en termes de création du mieux, cependant un accident pourrait mettre en péril sa si célèbre carrière dans le monde de la confiserie.

Un accident récent à gauche Buddy valastro au risque de ne plus pouvoir cuire dans sa vie, en raison des graves dommages subis par l’une de ses mains.

Le célèbre pâtissier américano-italien, entrepreneur, célébrité et philanthrope craint que les dommages à sa main droite ne l’empêchent de réaliser ses magnifiques créations.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour donner une réponse concrète, l’acteur a révélé qu’après avoir traversé cette éventualité, il a réfléchi à sa permanence dans la boulangerie.

C’était à une époque où le protagoniste de l’émission télévisée “Chef de gâteau«Il a essayé de réparer la machine à bowling à sa résidence du New Jersey, ce qui aurait causé de graves dommages aux tendons, aux nerfs et aux muscles qui permettront une récupération progressive.

Quelque chose qui n’arrête pas d’inquiéter le pâtissier puisqu’il sait que ses mains sont son principal outil de travail, alors comme il l’aurait révélé à People il a reconsidéré la possibilité de se retirer de la cuisine.

A travers quelques images partagées sur le compte Instagram du célèbre pâtissier, vous pouvez voir les conditions dans lesquelles il se trouve avec sa main droite, qui est complètement recouverte par le bandage, dans l’une d’elles il apparaît lors de son séjour à l’hôpital et en Un autre d’entre eux peut être vu en compagnie de toute la famille qui soutient moralement la star du programme.

Les fans du pâtissier étaient très inquiets pour sa santé et son rétablissement, ce qui pourrait nuire à ses performances dans la préparation de ses créations.

Buddy valastro Il a 10 saisons à faire de la magie avec chacun des gâteaux spectaculaires qu’il prépare avec une équipe formidable qui prend en charge d’autres tâches afin qu’ils produisent même des effets spéciaux si nécessaire.

Le pâtissier ne ménage aucun effort et répond aux exigences de chacun de ses clients et il doit avoir des feux d’artifice, il le fait et parvient toujours à plaire même aux plus exigeants.

Cependant, maintenant le New Yorker ne sait pas s’il sera en mesure de refaire l’un d’entre eux.

Ce sont des informations préliminaires pour le moment, mais ils disent que ce sera certainement un long chemin vers le rétablissement. J’ai quelque chose avec mes mains, s’ils me coupent la main avec un morceau de papier, je me fâche. Les mains, pour moi, sont ma bouée de sauvetage dans tout ce que je fais. Et je me demande: «Est-ce que je ferai jamais ce que je faisais?

Cependant, face à ses doutes, sa famille a été son principal soutien, et sa femme Lisa est convaincue qu’il sera bientôt de retour dans la cuisine pour préparer l’une des nombreuses demandes de sa clientèle occupée.

Il cuit à nouveau, même si vous devez utiliser votre main gauche. Croyez-moi, a-t-il souligné … «c’est un excellent patient».

En attendant, a-t-il indiqué, il suivra une physiothérapie pour pouvoir récupérer les fonctions de la main.

À ce temps Copain Il a également réfléchi à la façon dont un oubli aurait pu lui causer de graves problèmes, les incidents se produisent en quelques secondes et malheureusement Valastro passe par quelque chose comme ça.

Je l’ai repensé des centaines de fois. Je suppose que j’ai détourné le regard, puis ma main s’est immobilisée. La tige de métal a traversé le majeur et l’annulaire, elle a été prise dans la machine.

Heureusement, cela pourrait être résolu si vous insistez sur votre rétablissement et vos thérapies.