Peut-être que le seul point positif pour Mikel Arteta après cette défaite face à Aston Villa est qu’il a toute la pause internationale pour déterminer comment obtenir l’attaque d’Arsenal.

À l’heure actuelle, les Gunners ne cliquent tout simplement pas pour aller de l’avant et cette perte n’a réussi qu’à le souligner alors que les visiteurs se sont déchaînés à l’Emirates Stadium.

Les trois premiers d’Arsenal, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang et Willian, n’ont jamais démarré, tandis que Villa a brillé en remportant une victoire 3-0.

Au cœur de la performance des Villains se trouvait Jack Grealish, qui était mortel sur le flanc gauche mais est apparu partout pour causer des problèmes de défense à Arsenal toute la nuit.

Il a mis en place le troisième, glissant dans Ollie Watkins pour son deuxième de la soirée, et Arsenal ne pouvait tout simplement pas trouver un moyen de le tenir à distance.

Il en va de même pour les partenaires criminels de Grealish – Ross Barkley et Watkins – qui semblaient tout aussi menaçants.

Watkins, qui est bien connu à Londres depuis son temps à Brentford, a quitté l’Emirates Stadium avec deux buts et il a donné à Gabriel Magalhaes un temps torride. Le Brésilien a été l’un des joueurs vedettes des Gunners cette saison, mais pas ce soir.

Barkley, qui a posé le premier rôle de Watkins, revient sur le joueur qu’il était avant de rejoindre Chelsea et son affichage ne faisait que souligner le manque de créativité d’Arsenal.

Les Gunners ont lutté toute la saison pour les buts et cette performance incitera sûrement Arteta à repenser.

Aubameyang, en particulier, ressemble à l’ombre du joueur qu’il était la saison dernière à gauche. Peut-être qu’un rôle intermédiaire est-il nécessaire? Cela peut le mettre dans les positions nécessaires pour profiter de son talent pour trouver le filet.

Il y a aussi des questions sur Lacazette et Willian. Les deux ont manqué de confiance ce soir et il y a des joueurs qui attendent dans les coulisses, à savoir Nicolas Pepe.

Arteta a beaucoup de matière à réflexion au cours des deux prochaines semaines.

Willian est menacé alors que le Brésil se bat à nouveau

Quand il a réclamé trois passes décisives contre Fulham le jour de l’ouverture de la saison, de grandes choses devaient venir de Willian tout au long de cette campagne. Avec le recul, cependant, il semble que cet affichage nous ait peut-être plus dit sur les faiblesses défensives de Fulham que sur la menace d’attaque de Willian.

Sans aucun doute, le Brésilien a du mal en ce moment et nous n’avons pas encore vu le joueur qui avait l’air si menaçant pour Chelsea la saison dernière.

Les blessures ont bien sûr joué leur rôle en entravant le début de vie de Willian dans le nord de Londres, mais alors que nous nous dirigeons vers la troisième trêve internationale, sa place dans l’équipe est-elle menacée?

Le joueur de 32 ans n’a toujours pas marqué cette saison, tandis que Pepe en a trois à son actif. La majorité de ceux-ci – comme les gens le souligneront – sont venus en Ligue Europa. Mais peut-être que le moment est venu pour Pepe d’avoir la chance de montrer qu’il peut le faire en Premier League?

Martinez profite d’un retour à la maison facile et heureux

Pour Emi Martinez, la seule chose qui manquait était les partisans de Villa et sa famille pour voir cela. Après avoir été vendu par Arsenal cet été, l’international argentin est revenu à l’Emirates Stadium pour la première fois et il est reparti avec trois points et une feuille blanche. C’est exactement ce à quoi le gardien de but aurait rêvé la nuit précédente, mais il n’aurait pas pu imaginer que ce serait aussi simple.

En toute honnêteté, Martinez a à peine été testé tout le match car Villa a épuisé des gagnants confortables. Il a dû descendre intelligemment pour arrêter Thomas Partey en première mi-temps – mais à part cela, c’était un travail de nuit de routine pour Martinez. C’était juste dommage qu’aucun membre de sa famille, ni les fans de Villa loin, n’aient été là pour en être témoins.