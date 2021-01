Un groupe de manifestants en Alabama a porté sa manifestation à de nouveaux sommets la semaine dernière en plaçant des sacs mortuaires sur la pelouse du palais de justice du comté de Marshall. Le groupe appelle les législateurs des États à retirer le drapeau confédéré et un monument confédéré du palais de justice d’Alberville, en Alabama depuis août, selon un rapport de CNN. Cette nouvelle manifestation a attiré un regard nouveau sur leur cause.

Les manifestants ont créé les sacs pour donner l’impression qu’ils contenaient des cadavres, mais étaient en fait remplis de journaux et d’autres déchets. Ils incluaient des étiquettes avec des noms, des prix et la phrase «Marshall’s Heritage of Hate». Ce sont les noms des vrais esclaves achetés dans le comté, les prix qui ont été payés pour eux et la langue qui a été utilisée pour les décrire à l’époque. L’organisateur Unique Morgan Dunston a déclaré aux journalistes que les sacs étaient censés symboliser la brutalité de la Confédération et rappeler aux gens les sentiments que son drapeau évoque pour les Noirs américains.

“Vous avez le droit de faire flotter le drapeau chez vous, dans votre camion, mais cela n’a aucun sens que ces symboles soient dans nos palais de justice publics où tout le monde doit se rendre”, a déclaré Dunston. “C’est censé être un lieu de justice pour tous, de devoir passer devant ce palais de justice et de voir ces symboles traumatisants de la suprématie blanche, ce n’est pas juste.”

Je tiens à souligner à quel point l’institution de l’esclavage était horrible et réelle, et comment la Confédération s’est battue pour la maintenir “, a poursuivi Dunston.” Nous essayons de passer à un espace plus inclusif et le drapeau confédéré et la Confédération n’étaient pas inclusifs. . C’était haineux, dommageable et traumatisant pour les Noirs et vraiment, pour tous ceux qui n’étaient pas blancs. “

La manifestation comprenait dix faux sacs mortuaires et 150 chevilles en bois, avec les noms d’esclaves appartenant au juge en chef américain John Marshall, pour qui le comté de Marshall a été nommé. Le palais de justice a un monument en pierre à l’extérieur avec une image de Marshall debout devant le drapeau de bataille confédéré gravé dedans. La pierre est même peinte avec les couleurs du drapeau, et le drapeau lui-même vole sur le sondage ci-dessus.

Jusqu’à présent, plutôt que de répondre aux préoccupations des manifestants, les dirigeants du comté de Marshall ont tenté de modifier les lois locales pour des manifestations pacifiques. Le 9 décembre, les commissaires du comté auraient adopté une résolution énumérant de nouvelles directives pour les manifestations au palais de justice.

“J’arrivais au point où j’avais peur qu’il y ait des problèmes, que des gens soient arrêtés et que cela provoquait des interruptions à l’intérieur du palais de justice du comté de Marshall”, a déclaré aux journalistes James Hutcheson, président de la commission du comté de Marshall.