Les fêtes de fin d’année peuvent sembler un peu différentes cette année, mais Londres a encore beaucoup de friandises festives dans sa manche.

Rien ne dit que décembre ressemble à un marché de Noël scintillant – des cuves fumantes de vin chaud au nombre assez franchement énorme de bratwurst, ils sont la cuillerée parfaite de bonté hivernale que nous attendions tous.

Une poignée de sites ont également confirmé les dates des événements en plein air, alors enfilez vos manteaux les plus épais et vos chapeaux les plus laineux, et sortez pour trouver l’un des plus beaux marchés de Noël de cette année.

Pexmas

Pexmas étend son marché sur neuf jours cette année, pour s’assurer qu’il y a suffisamment d’espace pour que tout le monde puisse naviguer. Avec plus de 50 stands uniques, attendez-vous à beaucoup de produits de remplissage et de plats et boissons savoureux pour alimenter votre recherche. Il est également possible de réserver un billet pour le Pexmas Emporium, qui sera mis en place comme un marché boutique offrant plus d’espace et moins de files d’attente.

Galerie Copeland, 133 Copeland Rd, SE15 3SN, pexmas.com

Marché de Noël de Hackney

Le marché habituel de Bohemia Place prendra une tournure festive en décembre, servant des boissons hivernales à gogo, beaucoup de nourriture de rue et des cadeaux artisanaux d’entreprises éthiques. Un atelier d’emballage de cadeaux est même proposé, pour vous assurer que tous les cadeaux que vous rapportez à la maison sont habillés à neuf le jour de Noël.

Selfridges

Selfridges lance son tout premier marché de Noël cette année, qui se déroule juste à côté de la boutique. L’accent sera mis sur la nourriture, certains des chefs les plus excitants de Londres rejoignant la liste des vendeurs de rue de premier ordre. Des manèges forains adaptés aux familles seront également proposés, parfaits pour divertir les petits acheteurs.

Marché de Greenwich

Greenwich Market ouvrira sept jours par semaine à l’approche de Noël, avec des dates de magasinage tardives les 9, 16 et 23 décembre. Profitez de la nourriture, des boissons et de la musique festive en parcourant leur sélection de cadeaux fabriqués à la main, des bougies écologiques aux bijoux faits à la main et aux accessoires en cuir.

Noël au bord de la rivière

Si vous aimez le son des cabanes en bois nichées à l’ombre du Tower Bridge, dirigez-vous vers Noël au bord de la rivière. Bénéficiant de l’un des endroits les plus pittoresques de cette liste, vous pourrez y trouver tout ce dont vous avez besoin pour votre liste de Noël, tout en profitant d’une délicieuse collation et d’une vue tout aussi délicieuse sur la Tamise.

Noël à l’arrondissement

Borough Market lance Noël à Borough, un événement de trois semaines en décembre mettant en vedette une liste de chefs célèbres et de personnalités culinaires, notamment Gizzi Erskine, Calum Franklin, Anna Jones et Ravneet Gill.

Marchés de Noël de Portobello Road

Les marchés de Noël s’ouvriront le long de Portobello Road les dimanches 13 et 20 décembre, de 10h à 17h. Attendez-vous à trouver des cadeaux, des vêtements, des antiquités et une gamme de plats et de boissons de rue, notamment du vin chaud et des tartes hachées.

Marchés de King’s Cross

Cette année, King’s Cross accueille deux marchés festifs – le marché de Noël de Lower Stable Street et «Noël sous la canopée». Un mélange éclectique de marques indépendantes, de créatifs et de fabricants sera proposé.

Puce festive

Flea London a lancé Festive Flea, un marché durable vendant des cadeaux de commerçants vintage et indépendants. Trouvez plus de 40 étals de produits artisanaux, ainsi que quelques plats de fête des gourmets de Vinegar Yard Nanny Bills, Nik’s Kitchen et Baba G’s.