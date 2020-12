Trouver des bijoux super cool et de bonne qualité dans la fourchette de prix de 50 £ à 250 £ était un défi.

Pourtant, maintenant, grâce à une foule de nouvelles marques “ demi-fines ” et “ contemporaines ” comblant le fossé gênant entre un tour de cou Topshop et des perles Chanel, nous avons l’embarras du choix.

Que vous vous fassiez plaisir à vous-même ou à un ami, ou que vous cherchiez quelque chose pour la femme spéciale de votre vie, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec quelque chose d’une de ces marques.

Daisy Londres

(Daisy Londres)

La londonienne et fondatrice Ruth Bewsey a imaginé Daisy London en 2009 sur Portobello Road. Avance rapide de dix ans et la marque a développé une sorte de culte. Suite à sa première collaboration très fructueuse avec l’influenceuse Estee LaLonde, la deuxième collection de 28 pièces, Goddess, regorge de colliers en or très maintenant, de chevalières et de créoles sculpturales. Ce sont des bijoux à empiler, superposer et porter tous les jours.

Bord de braise

(Bord de braise)

Des prix: de 35 £ pour les petites boucles d’oreilles, à 175 £ pour un collier original. Les prix de la collection en or massif s’élèvent à 235 £.

Vous n’avez pas réussi à mettre la main sur l’un des premiers pendentifs de Céline? La marque de bijoux durables Edge of Ember a l’alternative parfaite.

Fondée par l’ex-financière Lynette Ong Gladstone en 2014, Edge of Ember vise à fournir des bijoux de qualité et bien conçus tout en autonomisant les communautés qui les fabriquent.

Conçue par une équipe entièrement féminine à Londres, puis fabriquée dans des ateliers artisanaux et des usines à petite échelle à travers l’Asie (qui ont toutes des pratiques éthiques), la marque a été portée par tout le monde, de Lady Gaga à Ellie Goulding.

Missoma

(Missoma SS18 / Missoma)

Des prix: De 19 £ à 215 £.

La marque britannique Missoma crée des bijoux parfaits pour votre garde-robe de tous les jours. Leurs pièces délicates et distinctives combinent des pierres semi-précieuses avec un pavé de zircon serti en vermeil d’or 18 carats pour donner une sensation raffinée mais ludique.

Leurs pièces sont conçues pour être portées seules ou en couches, et les clous, pendentifs et breloques interchangeables vous permettent de les personnaliser.

Ils ont également créé trois collections très populaires en partenariat avec l’influenceuse lifestyle Lucy Williams, dont la seconde est inspirée d’un voyage à Rome.

Achetez-le à Harvey Nichols, Selfridges, Fenwick et Fortnum & Mason, ou en ligne ici.

Monica Vinader

(Tess Ward dans Monica Vinader / Monica Vinader)

La marque éponyme de la créatrice de bijoux britannique Monica Vinader est devenue célèbre peu après son lancement en 2008 grâce à la popularité généralisée de ses bracelets fidjiens. La version adulte des bracelets d’amitié a été un succès à guichets fermés et reste le style le plus vendu de la marque aujourd’hui.

Il s’agit de la marque incontournable pour des pièces contemporaines instantanément portables à coiffer, empiler et personnaliser grâce à la gravure.

Visitez l’une de ses boutiques à Chelsea, Mayfair et Canary Wharf; ou achetez-le en ligne ici.

Maria Black

(Maria Black)

Maria Black, née à Copenhague, a fondé sa marque de bijoux éponyme en 2010. Elle crée deux lignes: l’une des bijoux fins en or blanc et jaune 14 carats d’une valeur comprise entre 125 £ et 465 £ environ, et l’autre, sa collection de mode, est en argent plaqué or. et varie d’environ 40 £ à 300 £. Conçus à son siège de Copenhague et produits en Thaïlande et en Inde, les créations de Black sont des formes inspirées de l’art incrustées de métaux précieux et de perles. Et ils sont vraiment plutôt charmants.

Approvisionné sur Net-a-Porter et Liberty, Selfridges, Harvey Nichols et Boutique 1.

Stellaire 79

(Stellaire 79)

Créée par les sœurs Natasha et Sheena, la marque de demi-joaillerie Stellar 79, basée à East London, fabrique des bijoux en vermeil en or abordables, influencés par l’héritage trinidadien et mauricien indien de ses fondateurs. Tous les bijoux sont conçus par les sœurs de Londres et fabriqués à la main à Jaipur à l’aide de pierres précieuses de source éthique et d’emballages recyclables, et 10% de la vente de chacun des “ Stellar Studs ” seront reversés à l’association caritative Educate Girls.

Daphine

(Daphine)

Des prix: De 40 £ à 180 £

Lancée en 2018 par des amis Damasia et Philippine, Daphine s’inspire des archives de la mode et de l’histoire de l’art – et du placard impressionnant de la grand-mère parisienne de la cofondatrice Philippine pour créer un bling audacieux et sculptural. Estimant que le luxe ne devrait pas avoir un coût inutile, Daphine s’est engagée à une tarification transparente et à une production durable. Toutes les pièces sont fabriquées à la main par des artisans dans l’atelier de la marque à Jaipur en utilisant du laiton recyclé.

Soru

(Bijoux Soru)

Des prix: à partir de 65 £, jusqu’à 480 £

Créée par deux demi-sœurs anglo-siciliennes, Francesca Kelly et Marianna Doyle, Soru signifie «sœurs» en sicilien. Toutes les pièces ont une touche italienne (la collection Siciliana est notre préférée) et peuvent être portées tous les jours ou pour une occasion spéciale – elles ont également une section nuptiale dédiée sur leur site.

Portée par Kate Middleton, Chiara Ferragni et Rita Ora, la marque a une forte célébrité, mais le prix signifie que les pièces demi-fines sont abordables.

Tous éthiquement fabriqués à la main en Italie ou en Turquie, Soru est disponible chez Selfridges, Harrods, Fenwicks et Harvey Nichols.

Par Alona

(Par Alona / Par Alona)

La créatrice de bijoux basée à Londres, Alona Shelemy, fille d’un grand joaillier, s’inspire de son héritage européen et moyen-oriental pour ses créations cool sans effort. En utilisant de l’or, de l’argent sterling ou des métaux plaqués or 18 carats, elle réinvente les trésors antiques de la Méditerranée pour créer des bijoux volumineux et cool. Tout est fait à Londres et 10% du produit de chaque commande va à des associations caritatives Ocean Conservation.

Mains ottomanes

(Mains ottomanes / Mains ottomanes)

Des prix: de 16 £ à 75 £.

Deniz Gurdal, qui a commencé à vendre ses bijoux sur Portobello Road en 2009, conçoit des bijoux inspirés de l’ancien Empire ottoman.

Chaque pièce est fabriquée à la main à partir de laiton plaqué or 21 ct et sertie à la main avec des pierres semi-précieuses par des maîtres joailliers dans leur atelier à Istanbul.

Disponible à l’achat au Topshop Oxford Circus, au British Museum, à la National Gallery et au V&A. Ou achetez en ligne ici.

Theodora Warre

(Théodora Warre)

Des prix: de 50 £ à 1950 £

Si vous aimez les lunes, les étoiles et les références talismaniques de toutes sortes, Theodora Warre est la créatrice de bijoux qu’il vous faut. Arrière-petite-fille de l’ancien joaillier de la couronne Harry Garrard, Warre se spécialise dans les pièces semi-précieuses éclectiques à l’ambiance bohème.

Passionné par la préservation de l’artisanat traditionnel et le soutien aux communautés locales, Warre travaille avec une petite équipe d’artisans à Jaipur pour créer chaque pièce. Toutes les pierres et tous les matériaux qu’elle utilise sont sans conflit et elle veille à ce que les artisans avec lesquels elle travaille reçoivent un salaire équitable.

Porcelet rose

(Porcelet rose)

Inspirée par ses voyages en Inde, la fondatrice de Pink Piglet, Millie Carr, fabrique des boucles d’oreilles en cristal audacieuses et colorées à partir de pierres précieuses provenant de sources éthiques en Inde, qui sont taillées et polies par des artisans indiens. Avec la conviction que les cristaux guérissent l’âme, chacun des grands styles audacieux possède des propriétés modifiant l’humeur pour guérir et élever. Oh et ils ont l’air plutôt cool aussi.

Alex Monroe

(Alex Monroe SS18 / Alex Monroe)

Des prix: De 70 £ pour un simple pendentif, jusqu’à 700 £ pour les choses les plus sérieuses.

Alex Monroe a célébré son 30e anniversaire en 2017, faisant de la marque britannique l’une des plus établies dans cette catégorie.

Tous les bijoux sont inspirés de la nature, conçus par Alex et son équipe et fabriqués à la main en Angleterre. Cette année marque le 10e anniversaire de l’emblématique collier bumble bee, une pièce qui a propulsé la marque à la pointe de la mode en 2008 et qui reste aujourd’hui son best-seller.

La marque a une boutique à London Bridge sous l’atelier d’Alex, ou vous pouvez la magasiner en ligne ici.

Ania Haie

(Ania Haie)

Des prix: de 15 £ à 100 £

Lancée en 2018, Ania Haie est une marque de bijoux basée à Londres qui se concentre sur les bijoux à la mode et tendance à un prix abordable. Disponible en exclusivité sur AniaHaie.com, la marque maîtrise les bijoux délicats qui peuvent être coiffés, empilés et superposés à votre guise.

Fabriqués en argent sterling plaqué or et or rose, les créations d’Ania Haie sont parfaites pour la superposition et l’empilement.

Charlotte Valkeniers

(Charlotte Valkeniers)

Des prix: de 70 £ à 550 £.

Charlotte Valkeniers a lancé sa marque de bijoux éponyme en 2014, après avoir obtenu son diplôme du programme MA Fashion Artefact au London College of Fashion de Londres.

Ses pièces minimalistes, qu’elle conçoit dans son studio londonien, sont toutes en argent sterling ou en argent sterling plaqué or 18 carats et ont souvent ajouté des cristaux Swarovski.

Otiumberg

(Otiumberg / otiumberg)

Fondée en 2014 par les sœurs Christie et Rosanna Wollenberg, qui ont des antécédents dans la mode (Burberry et Louis Vuitton) et l’art, les créations en argent sterling et plaqué or d’Otiumberg sont avant-gardistes et incroyablement portables.

Les prix favorables au portefeuille ne font pas de mal non plus.