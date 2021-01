C’est peut-être un moment étrange pour le style personnel, mais un troupeau de gars à la mode aux yeux du public ne se laisse pas décourager dans leur quête de repousser les limites vestimentaires.

Et cela se traduit par des ventes: selon Forbes, les ventes de vêtements pour hommes surpasseront leurs homologues de vêtements pour femmes entre 2017 et 2022. Le contenu de ce que les hommes achètent a cependant considérablement changé, en particulier à notre époque de * toux * sans précédent.

Les ventes de couture pour hommes devraient chuter de 11%, à 1,7 milliard de dollars entre 2019 et 2024, selon Euromonitor International, des chiffres qui ont été affirmés avant la pandémie et avant que les vêtements de bureau ne soient rendus superflus. En effet, selon la plate-forme de mode Lyst, ce sont les ventes de sweats à capuche et de casquettes qui ont bondi pour les hommes l’année dernière, signalant une adhésion au confort avant tout pour les hommes.

Là où il y avait autrefois une formule vestimentaire simple pour les hommes, aujourd’hui les règles sont redéfinies (voir les styles mentionnés ci-dessus dans une robe pour preuve), et il existe une foule de marques brillantes offrant une alternative à l’habillage pimpant ordinaire. .

Ce sont quelques-uns des meilleurs.

Wax Londres

(Gracieuseté de Wax London)

Fondée en 2016 par des amis Richard Singh, Tom Holmes et Steffy Neceva, Wax London fabrique des vêtements pour hommes très stellaires avec panache. Ses pièces sont fabriquées exclusivement à Londres et sont fabriquées à partir de tissus morts ou de matériaux fabriqués de manière durable pour s’assurer que ses pratiques sont aussi conscientes que possible.

Et les choses semblent aller de mieux en mieux pour la marque indépendante. Il a récemment ouvert son premier magasin de briques et de mortier à Soho, qui stocke non seulement des goodies Wax London, mais également ses collaborations avec d’autres marques britanniques durables (assurez-vous de l’ajouter à votre liste de seau une fois les ascenseurs verrouillés.)

Nous ne pouvons pas arrêter de penser à l’un de ses best-sellers, le Whiting Overshirt de Marine Beatnik, qui est fabriqué à partir de documents d’archives que ses fondateurs proviennent du Portugal. Course vous à la caisse.

Œuvres universelles

(Universal Works)

Depuis son lancement en 2009, Universal Works a fermement consolidé sa position de fournisseur de vêtements pour hommes britanniques contemporains.

La marque est née de l’idée de David Keyte, qui s’inspire de son éducation dans le Nord pour les créations de vêtements de travail et l’esthétique épurée d’Universal Work. Ses basiques, qu’elle produit en petits lots, sont abordables, mais aussi de haute qualité, grattant la démangeaison de vouloir bien paraître sans se ruiner.

Son Gilet Lancaster, fabriqué à partir d’une délicieuse polaire inspirée du Sherpa de couleur crème, est en tête de nos listes de souhaits pour Lockdown 3.0 et une fois que les magasins ouvriront à nouveau leurs portes, assurez-vous de vous rendre à Coal Drops Yard pour découvrir son dernier IRL. boutique. Vous et votre solde bancaire ne le regretterez pas.

MUTO

(MUTO)

Alex Muto, diplômé de l’Université de Westminster, s’est fait les dents en travaillant pour Tom Ford, Alessandro Michele chez Gucci et Christopher Bailey chez Burberry, avant de se diversifier et de créer sa propre marque, MUTO.

Débordant de silhouettes contemporaines dans une gamme de couleurs fraîches et acidulées, l’ADN de MUTO est intrinsèquement nostalgique et le créateur puise son inspiration dans son héritage italien et son amour du streetwear. Compte tenu de notre désir collectif de tout confort, optez pour l’un de ses pulls à manches longues Sportivo pour bien paraître tout en le gardant bien au chaud.

Représenter

(Représenter)

Originaire de Bolton à Manchester, Represent est une idée originale des frères George et Michael Heaton, qui s’inspirent de la marque de l’ère Britpop et des vêtements décontractés à taille réduite qui la définissent. Pensez aux parkas, au denim vieilli et aux t-shirts cultes, pour référence.

Represent a même trouvé sa place dans le calendrier de la Fashion Week de Milan pour hommes en 2018, où sa piste était ornée d’astroturf, un clin d’œil à l’amour du frère pour le beau jeu.

Ce qui a commencé humblement en tant que marque de t-shirts en 2012 est aujourd’hui un succès certifié dans la sphère masculine. Regardez ses coupe-vent cultes pour preuve.

King et Tuckfield

(King et Tuckfield)

Lancé en 2016 par Stacey Wood, originaire de l’Est de Londres, King & Tuckfield est un hommage à sa fascination pour la façon dont le denim et le mérinos peuvent façonner des silhouettes sans genre. Les offres de vêtements pour hommes de la marque sont des basiques vestimentaires – pensez à des pièces épurées aux teintes douces. Ils sont également fabriqués à partir de matériaux durables, ce qui signifie qu’ils sont respectueux de la planète et bons pour votre garde-robe.

CMMN SWDN

(CMMN SWDN)

Si vous retenez une chose en lisant ceci, que ce soit cette marque. CMMN SWDN est le bébé de Saif Bakir et Emma Hedlund, qui sont le duo – très informé – derrière le studio de design de Kanye West.

Depuis son lancement en 2012, la marque suédoise de prêt-à-porter masculin a consolidé sa forte esthétique avec sa gamme de pièces originales et cool (leur jeu de tie-dye est particulièrement fort.)

Joie sans fin

(Joie sans fin)

Fondée par l’artiste multidisciplinaire britannique Stevie Anderson en 2018, Endless Joy est une gamme de chemises en soie écologiques et respectueuses de la garde-robe. Les imprimés sont conçus par Anderson et présentent des motifs complexes sur une série de chemises de bowling, toutes inspirées de l’histoire de Bali.

Pour un ensemble plus toasté prêt pour l’hiver – et un certain attrait sérieux pour The Soprano – portez ses chemises sur des pulls à col roulé. La chemise à manches longues Soleil Lune de la marque obtient notre vote.

YMC

( Vous devez créer )

YMC (qui signifie “ You Must Create ”) est une marque née à Londres avec deux décennies d’expérience dans la création de vêtements sobres et éminemment portables. Ses fondateurs, le duo de designers Fraser Moss et Jimmy Collins, qui ont fondé YMC en 1995, sont férus de produits de base de qualité qui évitent les tendances en faveur de la durabilité.

Fait amusant: la marque tire son nom d’une citation du célèbre designer industriel Raymond Loewy: «Vous devez créer votre propre style de design.» Son blouson aviateur en nylon Paninaro en bleu marine réclame un essai routier.

Société de commerce pop

(Pop Trading Company)

La Pop Trading Company, basée à Amsterdam, est la marque la plus connue pour amplifier la scène du skate en Europe et pour la garder réelle avec ses pièces tendance. Fondée en 2013 par Messieurs Peter Kolks et Ric van Rest, ses pièces sont l’incarnation même de la sobriété et du raffinement.

Droits fondamentaux

( Droits fondamentaux )

Lancé en 2016 par le guitariste de The Vaccine, Freddie Cowan, Basic Rights est la marque londonienne fondée à New York qui fabrique des bases vraiment cool.

Cowan a été inspiré pour établir la marque après avoir eu du mal à trouver des vêtements pour hommes suffisamment confortables et durables pour être portés en tournée sans compromettre son style personnel.

Nous sommes particulièrement obsédés par The Bomber, dont nous sommes convaincus que nous avons besoin dans tous les coloris.