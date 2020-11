UNE

Tous les élèves et enseignants du secondaire doivent porter des masques faciaux dans les parties communes et les couloirs à partir de jeudi, selon un nouveau conseil gouvernemental.

Le conseil indique également que les membres du personnel qui sont «cliniquement extrêmement vulnérables» devraient éviter d’entrer à l’école.

Les écoles, les collèges, les universités, les crèches et les gardiennes d’enfants resteront ouverts lorsque les nouvelles restrictions nationales entreront en vigueur jeudi.

Le guide dit: “Dans les écoles où les élèves de 7e année et plus sont éduqués, les adultes et les élèves devraient porter des masques faciaux lorsqu’ils se déplacent dans les locaux, en dehors des salles de classe, comme dans les couloirs et les zones communes où l’éloignement social ne peut être facilement maintenu . “

Il ajoute que le personnel et les élèves cliniquement extrêmement vulnérables ne devraient pas entrer à l’école ou au collège, et que les enfants plus âgés et les jeunes ayant des besoins éducatifs spéciaux ou des handicaps peuvent être dispensés de porter les masques.

Les orientations indiquent également que les compétitions sportives entre différentes écoles ne devraient pas avoir lieu, conformément aux restrictions plus larges imposées au sport de base.

Mais il ajoute: «Les écoles sont en mesure de travailler avec des entraîneurs externes, des clubs et des organisations pour des activités curriculaires où elles sont convaincues qu’il est sécuritaire de le faire.

Les masques étaient déjà requis pour les élèves du secondaire dans les zones soumises aux restrictions de niveau 2 et 3 en Angleterre. Cependant, ils n’étaient pas requis dans les zones relevant du niveau 1.

Les directeurs ont critiqué le moment choisi pour l’annonce.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré: «Les écoles et les collèges attendent cette orientation depuis l’annonce du Premier ministre samedi, et il est frustrant qu’il ait fallu si longtemps pour arriver étant donné qu’ils doivent désormais assimiler et mettre en œuvre ces mesures dans un délai très court.

Paul Whiteman, secrétaire général du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a qualifié le moment de «ridicule».

«La publication de dernière minute de ces directives par le gouvernement n’aide pas du tout les écoles dans ce domaine», a-t-il déclaré.

«Franchement, il est ridicule que cette nouvelle orientation ait atterri sur les bureaux des chefs d’établissement moins de 24 heures avant le début du verrouillage national.»

Il a ajouté que les écoles peuvent avoir des difficultés avec la dotation en personnel si cliniquement extrêmement vulnérables peuvent avoir du mal à rester ouvertes.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a défendu les mesures.

«Nous devons mettre les intérêts de nos enfants et de nos jeunes au premier plan, surtout lorsque les avantages d’être en classe sont évidents.»

Il a ajouté: «L’éducation est une priorité nationale et nous ne pouvons pas permettre qu’elle soit à nouveau perturbée.»