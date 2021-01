B

Les matchs de rentford et de QPR dans le championnat samedi ont été reportés en raison d’épidémies de Covid-19 chez leurs adversaires.

Le voyage de QPR à Luton a été annulé après plusieurs tests de coronavirus positifs parmi les joueurs et le personnel de Luton, tandis que le match de Brentford à Bristol City est désactivé car plusieurs joueurs de Bristol City ont présenté des symptômes de coronavirus.

Vendredi, plusieurs joueurs de Bristol City ont présenté des symptômes de Covid. Un centre de test à proximité a été fermé le jour du Nouvel An, et le club a déclaré qu’il n’a pas été possible d’organiser le test de l’ensemble de l’équipe et du personnel des coulisses avant d’affronter Brentford.

Les deux matchs ont été annulés suite à une consultation entre les clubs et l’EFL. Les circonstances entourant les ajournements feront désormais l’objet d’une enquête, conformément au règlement EFL.

Brentford a déclaré: «Bristol City a informé l’EFL qu’ils ne seraient pas en mesure de remplir le match en toute sécurité à la suite de symptômes devenant évidents au sein de l’équipe du club et de l’obligation pour les joueurs et le personnel de s’isoler conformément aux directives de l’EFL et du gouvernement.

«Tout le monde au Brentford FC envoie ses meilleurs vœux à Bristol City pour un rétablissement sûr et rapide à tous ceux qui sont touchés.

QPR a déclaré: «Luton Town a informé l’EFL qu’il ne serait pas en mesure de remplir le match après plusieurs tests Covid-19 positifs et l’exigence pour les joueurs et le personnel de s’auto-isoler conformément aux directives de l’EFL et du gouvernement afin d’atténuer le risque de nouvelle infection. »

