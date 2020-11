E

Les matchs de ngland à la Coupe des Nations d’automne se joueront bien sûr à huis clos, mais comporteront une innovation de diffusion conçue pour rapprocher encore plus les supporters de l’action – des caméras dans les poteaux.

Les titulaires de droits Amazon Prime ont installé huit caméras dans les postes – PostCAM – à Twickenham et ils seront transférés au Parc y Scarlets à Llanelli pour la rencontre de l’Angleterre avec le Pays de Galles, qui est leur seul match à l’extérieur.

L’objectif est d’apporter aux fans de nouveaux angles d’action sur la ligne de but serrée et les caméras seront utilisées à la fois en direct et en rediffusions. Le TMO pourra également utiliser les images PostCAM lors de la prise de décisions.

«Les supporters ne pouvant pas entrer dans le stade, nous sommes ravis de pouvoir proposer une nouvelle façon de les rapprocher de l’action.» a déclaré Alex Green, directeur général de Prime Video Sport Europe.

«PostCAM donnera aux fans de rugby une toute nouvelle perspective sur le jeu qu’ils aiment – et nous pensons que la Coupe des Nations d’automne est le point de départ idéal pour cela.

Amazon diffusera le bruit de la foule – propre à chaque stade – sur leurs émissions, qui peuvent être désactivées par les téléspectateurs s’ils le souhaitent.

Les émissions seront animées par Gabby Logan et Mark Durden-Smith et mettront en vedette les experts Dylan Hartley, Serge Betsen et Sam Warburton, entre autres.

Amazon diffuse 14 des 16 matchs, le premier étant le voyage de l’Écosse à Florence pour affronter l’Italie samedi, suivi de l’Angleterre contre la Géorgie.

La Coupe des Nations d’automne sera disponible en streaming sur Amazon Prime Video à partir du 13 novembre.

