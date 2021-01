UNE

Le père a décrit son épreuve «terrifiante» après avoir appris que sa femme enceinte et son bébé à naître étaient peu susceptibles de survivre au coronavirus.

Les médecins de l’hôpital de Kingston ont décidé d’accoucher la fille de Tommy Larkins deux mois plus tôt par césarienne d’urgence après que sa femme Elsa ait été emmenée à l’hôpital gravement malade avec Covid.

M. Larkins a déclaré: «C’était une situation potentiellement mortelle pour elle et notre bébé à naître. C’était terrifiant, la chose la plus terrifiante que je connaisse.

«Pouvoir perdre la paire d’entre eux la même nuit était terrible.»

M. Larkins a admis qu’il était «pétrifié», mais finalement sa fille – pesant seulement 1,4 kg et nommée Florence en l’honneur des médecins – est née saine et sauve.

La mère et le bébé ont survécu, bien que M. Larkins ait déclaré que la famille avait encore «un petit chemin à parcourir». Sa femme a été emmenée aux soins intensifs juste avant Noël et placée dans le coma. Il a déclaré à Sky News: «Elle était vraiment malade. On m’avait dit de dire mon dernier adieu à mon autre moitié – et à mon bébé à naître également.

Les médecins ont décidé d’agir alors que le bébé à naître poussait sur les poumons de la mère. M. Larkins a admis qu’il était «pétrifié», mais finalement sa fille – pesant seulement 1,4 kg et nommée Florence en l’honneur des médecins – est née saine et sauve. Il a reçu une dispense spéciale pour la rencontrer, mais sa femme, qui est toujours positive à Covid, ne l’a pas encore tenue et cela pourrait prendre des semaines avant qu’ils ne soient ensemble.

M. Larkins a rappelé comment il avait dû dire à ses filles Melisa et Alba. Il leur a dit: «Maman est sur le fil du rasoir. Je suis sûr qu’elle ira bien, mais elle est sur le fil du rasoir. Nous devons tous espérer. »