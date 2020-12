ré

OCTORS a émis aujourd’hui une alerte sur le danger pour les enfants des jouets magnétiques et des piles «boutons» à l’approche de Noël.

Un hôpital londonien a déclaré qu’il avait traité quatre enfants au cours d’un week-end récent qui avaient tous avalé de petits roulements à billes magnétiques utilisés pour fabriquer des colliers et des bracelets jouets.

Trois des enfants, qui ont tous été vus à St George’s à Tooting, ont dû subir une intervention chirurgicale pour retirer les boules qui se sont logées dans leur système digestif.

Deux des enfants ont dû faire enlever leur appendice.

Le quatrième enfant, qui avait avalé 13 balles, a eu une chance de s’échapper après que les aimants aient traversé leur système sans complications.

Le chirurgien pédiatrique consultant Shabnam Parkar a exhorté les parents à être conscients des dangers posés par les balles, qui ont une charge magnétique suffisamment forte pour créer des trous dans l’intestin.

Elle a déclaré: «Nous avons vu quatre cas en [one] seule semaine et je crains d’en voir plus à moins que les parents ne soient alertés de la dangerosité de ces balles magnétiques.

«Bien que les quatre enfants se rétablissent heureusement bien, ces aimants peuvent causer des dommages graves et potentiellement mortels, en particulier si plus d’un est avalé.

«Si les aimants se séparent les uns des autres et se trouvent dans différentes sections de l’intestin, ils sont suffisamment puissants pour se magnétiser et perforer le tissu intestinal emprisonné entre eux.

(

Des balles magnétiques avalées par Millie Spooner, deux ans

/ Hôpital St George)

L’une de ses patientes le mois dernier était Millie, âgée de deux ans, qui a subi une laparoscopie en «trou de serrure» pour retirer 14 boules magnétiques qui s’étaient logées au début de son gros intestin.

Son père, Lee Spooner, de Whitehall, Hampshire, a déclaré: «Ma femme a attrapé Millie avec les aimants dans sa bouche, mais nous n’avions aucune idée qu’elle en avait avalé certains jusqu’à ce qu’elle se mette à pleurer et à pointer son ventre quatre jours plus tard.

«Quand nous avons réalisé ce qu’elle aurait pu faire, nous l’avons emmenée à notre hôpital local où ils ont utilisé un détecteur de métaux pour essayer de le confirmer, mais il n’a rien détecté.

(

La radiographie de Millie montrant 14 boules magnétiques coincées dans son intestin

/ Hôpital St George)

«Compte tenu de nos soupçons, ils ont fait passer une radiographie à Millie et c’est à ce moment-là que nous avons découvert que 14 boules magnétiques étaient coincées dans son intestin.

«Ils ont été achetés pour mon enfant plus âgé qui aimait les utiliser pour fabriquer des bracelets et des bagues, mais je n’avais jamais imaginé que quelque chose comme cela se produirait.

«Mon message à tous les parents serait de ne pas les acheter et, si vous en avez, de les jeter. Je ne voudrais pas qu’une famille vive ce que nous avons vécu.

Abigail Lynch, dont la fille de sept ans, Lilly, a subi une intervention chirurgicale à St George’s après avoir ingéré 32 aimants en 2017, a contacté M. Spooner après avoir lu son message sur Facebook.

Mme Lynch, de Haslemere, Surrey, a déclaré: «Lilly a dû subir une opération majeure pour recoudre trois trous dans son intestin là où les boules magnétiques s’étaient jointes et avaient perforé le tissu.

«Elle les avait avalés à différents moments, mais je n’avais aucune idée de la gravité de la situation avant de voir ce qui ressemblait à de minuscules bracelets à l’intérieur d’elle sur la radiographie.

«Il a fallu beaucoup de temps à Lilly pour récupérer et je pense qu’elle en souffre toujours. Elle a du mal à aller aux toilettes et son médecin soupçonne que c’est à cause d’une accumulation de tissu cicatriciel, qu’elle pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale supplémentaire pour enlever.

Au cours des huit dernières années, St George’s, un centre pédiatrique spécialisé pour le sud de Londres et le sud des Home Counties, a traité 33 enfants qui ont ingéré des aimants de jouets au cours des huit dernières années. Dans la majorité des cas, une intervention chirurgicale était nécessaire.

Mme Parkar a déclaré: «Nous savons que ce ne sont pas les premiers cas d’enfants qui avalent des balles magnétiques, et malgré les avertissements précédents d’autres fiducies à travers le pays, la vie des enfants continue d’être mise en danger.

«Ils peuvent être extrêmement dangereux et à l’approche de Noël, j’invite tout le monde à réfléchir à deux fois avant de les acheter comme cadeaux.»

en relation

Les médecins de l’hôpital pour enfants de Great Ormond Street, toady, ont mis en garde contre le danger des piles «bouton» plates de la taille d’une pièce de monnaie qui sont utilisées pour alimenter de nombreux jouets.

Ils ont déclaré qu’avaler une pile bouton ou un aimant pouvait mettre la vie en danger et ont exhorté les parents à emmener immédiatement leur enfant chez A&E s’ils craignaient qu’une personne n’ait été avalée.

Joe Curry, consultant senior et spécialiste en chirurgie néonatale et pédiatrique au GOSH, a déclaré: «Une pile bouton active brûlerait un steak en 30 minutes et c’est la même chose avec l’œsophage. [food pipe].

«Avaler une pile bouton causerait des brûlures au niveau de la trachée et de la trachée et provoquerait l’inondation des poumons d’un enfant. Ce type de dommage pourrait entraîner des difficultés à avaler et à respirer pour le reste de leur vie. »

M. Curry a déclaré: «Nous avons eu un cas cette année dans notre unité de soins intensifs où un enfant a avalé des boules magnétiques et la force d’attraction a provoqué une perforation de l’intestin.

«C’est vraiment grave – avaler un jouet magnétique pourrait provoquer une péritonite (une inflammation de la paroi abdominale), nécessiter la pose d’une stomie temporaire, exiger qu’un enfant se fasse retirer une partie de l’intestin, ou cela pourrait même être mortel.

Le Child Accident Prevention Trust a exhorté les parents à faire attention à l’endroit où ils achètent des jouets.

Katrina Phillips, sa directrice générale, a déclaré: «Si vous achetez sur un marché en ligne, les jouets risquent de ne pas répondre aux normes de sécurité britanniques. En effet, les marchés en ligne offrent simplement une vitrine aux vendeurs du monde entier et ne sont pas légalement tenus de vérifier si un jouet est sûr avant de l’autoriser à être vendu.

«Nous avons vu des jouets avec des piles bouton accessibles qui peuvent brûler à travers le tuyau d’alimentation d’un enfant et des aimants puissants qui peuvent brûler dans l’intestin d’un enfant. Si vous le pouvez, dirigez-vous vers des détaillants réputés ou achetez directement sur les sites Web de marques bien connues.

“Si vous achetez sur une place de marché en ligne, saisissez un nom de marque réputé lorsque vous recherchez le jouet que vous souhaitez, pour être sûr qu’il est sûr.”