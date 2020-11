M

Plus de 120 médecins et infirmières ont écrit au maire Sadiq Khan pour l’exhorter à faire avancer les changements de route qui rendent la marche ou le vélo plus sûre pour les Londoniens.

La manifestation de soutien intervient au milieu de la controverse en cours sur la propagation des «quartiers à faible trafic» – où des barrages routiers temporaires et des détournements sont testés dans les zones résidentielles pour décourager une augmentation du trafic automobile.

Dans le cadre de l’initiative Streetspace de Transport for London depuis l’assouplissement du premier verrouillage, 61,6 km de pistes cyclables ont été construits ou améliorés, plus de 22500 m2 d’espace de chaussée supplémentaire réaffecté aux piétons et 1400 nouvelles places de stationnement pour vélos ont été ajoutées.

De plus, une limite de vitesse de 20 mph – déjà en place dans la zone de péage urbain depuis mars – a été introduite sur Edgware Road, Park Lane et Hampstead Road.

La lettre d’aujourd’hui au maire soulève des inquiétudes quant à la croissance du trafic à Londres et déclare: «Soutenir les gens à marcher et à faire du vélo avec Streetspace est la meilleure chance que nous ayons d’arrêter cette hausse et d’éviter une reprise automobile dommageable qui pourrait faire reculer Londres de nombreuses années. en cours sur les transports actifs et durables, la réduction des risques routiers et la qualité de l’air. »

Les médecins ont déclaré qu’ils «soutenaient fermement» les mesures de Streetspace pour les raisons suivantes:

Il existe des «preuves claires» que des itinéraires séparés conduisent à une réduction significative du nombre de décès et de blessures graves. L’impact de l’obésité et de l’inactivité conduit à sa propre épidémie de maladie. Le fait que la pollution routière est la «principale source» dans la capitale de l’air toxique qui cause la mort prématurée de milliers de Londoniens chaque année; l’impact sur la réduction du changement climatique; l’impact négatif de la réticence des gens à passer du temps à l’extérieur dans des quartiers fortement surveillés

Les médecins ne disent pas qu’il y a eu 125 morts sur les routes de Londres l’année dernière et 3780 blessés graves, éloignant TfL de l’objectif Zero Vision du maire de ne pas mourir sur les routes d’ici 2041.

Ils ont écrit: «Les preuves provenant de nombreuses grandes villes – Copenhague, Barcelone, Séville et, plus récemment, de petites zones de Londres et d’autres villes du Royaume-Uni – ont clairement démontré que dès que vous construisez des pistes cyclables sûres, les gens commencent à faire du vélo.

«Nous sommes préoccupés par le fait que certains de ces programmes précieux aient été supprimés et que l’on envisage d’en supprimer d’autres.

«Nous souhaitons apporter notre soutien à TfL et aux dirigeants des conseils à travers Londres pour continuer à augmenter les changements routiers afin de promouvoir la marche et le cyclisme sans les supprimer.»

en relation

Cleo Kenington, consultant du NHS en chirurgie d’urgence et générale, a déclaré: «TfL et le plan du maire de London Streetspace ont le potentiel d’améliorer la santé et le bien-être de nos patients, c’est pourquoi moi-même et 120 autres médecins et professionnels de la santé soutenons ces changements. .

«J’ai vu de mes propres yeux l’impact de cette nouvelle infrastructure Streetspace, car mon trajet vers le travail est désormais plus rapide et plus sûr, et je me sens plus confiant à vélo sur les routes très fréquentées.

«En encourageant la marche et le vélo, nous pouvons réduire le nombre de personnes souffrant de problèmes de santé tels que les maladies cardiaques et pulmonaires et les cancers associés à l’inactivité physique et à l’exposition à une mauvaise qualité de l’air.

«Nous appelons le maire, le TfL et les dirigeants du conseil à travers Londres à continuer d’augmenter les changements routiers pour promouvoir la marche et le cyclisme et aider Londres à devenir une ville plus saine.

Le dernier accord de sauvetage de Covid-19 du gouvernement pour l’accord TfL l’engage à «mettre de côté au moins 75 millions de livres sterling … pour continuer à offrir des rues saines et des programmes de voyage actifs, y compris le financement des arrondissements de Londres dans le cadre du processus de plan de mise en œuvre local».

Le commissaire du TfL, Andy Byford, a déclaré le mois dernier que les voies cyclables d’Euston Road seraient supprimées en raison de leur utilisation limitée et de leur impact sur la congestion des bus et des véhicules.

TfL dit qu’elle travaille toujours sur les plans de retrait, car le programme d’origine impliquait également des virages interdits et une limite de vitesse inférieure.