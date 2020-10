Suite au diagnostic COVID-19 du président Donald Trump et aux problèmes liés au format du débat, le deuxième débat présidentiel entre Trump et l’ancien vice-président Joe Biden a été annulé. Mercredi, il a été annoncé que Trump participerait à un événement de la mairie à Miami jeudi soir avec NBC News, le même soir où Biden participera à une mairie pour ABC News. En réponse à cette nouvelle, beaucoup ont afflué sur les réseaux sociaux pour appeler au boycott de NBC News suite à sa décision de tenir une assemblée publique avec le président.

La mairie de Trump se déroulera à l’extérieur au Pérez Art Museum de Miami. L’événement de jeudi sera modéré par la présentatrice de l’émission Today, Savannah Guthrie, au cours de laquelle elle mènera une conversation entre le président et les électeurs de Floride. L’événement respectera des directives de sécurité strictes, car Guthrie et Trump seront à au moins 12 pieds l’un de l’autre et le public. De plus, les membres de l’auditoire doivent être socialement éloignés et sont «tenus de porter des masques, de répondre à un questionnaire sur les symptômes et de faire un contrôle de température avant d’entrer sur le site extérieur».

En apprenant la nouvelle que NBC News organisera un événement à la mairie avec Trump le même soir que celui de Biden, beaucoup ont appelé au boycott du réseau. Et il est sûr de dire que ces utilisateurs n’ont pas retenu leurs pensées sur cette nouvelle.

J’ai perdu tout respect pour NBC et Savannah Guthrie. Ils récompensent Trump pour son comportement horrible. – Cross Country Cub (@cub_bay) 14 octobre 2020

Beaucoup ont spécifiquement contesté le fait que NBC News organise une assemblée publique avec le président en raison de son apparente imprudence concernant son propre diagnostic de COVID-19 et la crise sanitaire dans son ensemble. Trump a souvent minimisé la gravité de la pandémie de coronavirus, même si plus de 200000 Américains sont morts des suites de la maladie jusqu’à présent.

Savannah Guthrie se prépare pour la mairie de Trump. # Boycottnbc pic.twitter.com/HL2bJKUld3 – Vraiment mauvais œufs (@BeingJelly) 14 octobre 2020

Non seulement les Américains sont furieux du fait qu’ils tiennent cet hôtel de ville avec Trump, mais ils ne sont pas heureux que l’événement coïncide avec celui de Biden. En conséquence, les téléspectateurs seront obligés de choisir l’événement de la mairie du candidat à regarder jeudi soir.

Se tourner vers ABC

Savannah Guthrie peut poser des questions «difficiles» mais Trump n’y répondra JAMAIS Au lieu de cela, elle lui donnera une plate-forme pour continuer le gaz C’est embarrassant et dommage que NBC baisse aussi bas pour les cotes. Non merci. Je vais regarder @ABC Bye, bye «concast» #BoycottNBC https://t.co/DyQKYGhLy1 – Mel 🆘 the Enforcer (@Fah_Lo_Me) 14 octobre 2020

Comme mentionné précédemment, la mairie de Trump viendra le même jour que celle de Biden. La mairie de l’ancien vice-président aura lieu à Philadelphie et sera animée par George Stephanopoulos, présentateur en chef d’ABC News. Il impliquera le présentateur de Good Morning America modérant une conversation entre les électeurs de Biden et de Pennsylvanie.

Pas content

NBC rend en fait un mauvais service aux gens. 1. Offrir une contre-programmation à la mairie programmée précédente de son challenger. 2. légitimer son refus de débattre. 3. Demandez à Savannah Guthrie de faire l’entrevue. 4. Utiliser le Dr Fauci pour aider à légitimer sa récupération de virus. Mal. – blah2017 (@ blah2017and2018) 14 octobre 2020

De toute évidence, nombreux sont ceux qui n’étaient pas ravis d’apprendre que NBC News tient une mairie avec Trump. Comme cet utilisateur l’a noté, il y a une foule de raisons pour lesquelles les Américains contestent cette nouvelle.

Honteux

NBC, Savannah Guthrie et MSNBC devraient tous avoir honte. S’ils l’avaient programmé une nuit différente et / ou l’avaient réservé uniquement à NBC, personne ne s’y opposerait. Mais ils visent une prise de notes, au détriment de la République, et ils méritent d’être évalués et boycottés pour cela. https://t.co/B3sPY90Mfu – LaurenBaratzLogsted (@LaurenBaratzL) 14 octobre 2020

De nombreux utilisateurs auraient compris si cet événement avait lieu un autre soir. Mais, comme il se déroule le même soir que celui de Biden, annoncé quelques jours à l’avance, il soulève plus que quelques sourcils.

Mots durs

J’espère que personne ne sera à l’écoute car ils regarderont Biden sur ABC. En tant qu’observateur de nouvelles NBC depuis longtemps, j’ai terminé. Cette décision n’est pas professionnelle et carrément dégoûtante. Savannah Guthrie et tous devraient avoir honte. – MoeBee (@ MoeBee11) 14 octobre 2020

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas retenu leurs sentiments sur le dernier mouvement de NBC News. Ils ont même noté qu’ils se connecteraient plutôt à ABC News et à la mairie de Biden.

Savannah Guthrie sera ruinée par Trump. NON merci NBC. Il évitera les questions avec BS et ils ne tiendront pas ses pieds au feu. #BoycottTrumpTownHall https://t.co/AnnLoXkioK – Marie (@ avocate822) 14 octobre 2020

De nombreux utilisateurs ont déjà pesé pour dire s’ils regarderaient la mairie de NBC News avec Trump. Sur la base de l’éventail de réponses appelant au boycott du réseau, il semble que beaucoup se tournent pour regarder ABC News jeudi soir afin de regarder Biden.

