Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, et sa fiancée Brittany Matthews vont avoir un bébé. Le couple a annoncé la nouvelle le mois dernier et les fans ont commencé à envoyer au couple des noms possibles pour l’enfant. La nouvelle de la grossesse survient quelques semaines seulement après que Mahomes ait demandé à Matthews de l’épouser.

Le MVP du Super Bowl était récemment sur The Drive de 610 Sports Radio et a parlé d’être un père “Non, je suis juste super excité d’avoir un bébé en bonne santé et quelqu’un que je pourrai aimer pour le reste de ma vie”. Dit Mahomes. Mahomes a accompli beaucoup de choses en 2020, ce qui a conduit les animateurs de radio à lui demander ce que l’année lui avait appris sur le plan personnel. “Je pense qu’il s’agit simplement de grandir, d’avoir la responsabilité et d’évoluer en tant que famille”, a-t-il ajouté. «Je pense que nous avons fait cela – moi et Brittany, et les gens autour de moi – et je suis juste excité pour l’avenir avant de pouvoir continuer à construire et à devenir une meilleure personne pour ma famille et ce monde. “

Au cours des 10 derniers mois, Mahomes a remporté un Super Bowl, a été nommé MVP du Super Bowl, s’est fiancé, a annoncé que sa fiancée était enceinte et est également propriétaire minoritaire des Royals de Kansas City. Mahomes dira que se fiancer et attendre un bébé sont les deux qui ressortent le plus. Mais il dira aussi que demander à Matthews de l’épouser était plus intimidant que de jouer au Super Bowl.

“Vous ne pensez pas que ça va être angoissant, surtout quand vous êtes avec quelqu’un depuis si longtemps”, a déclaré Mahomes. «Mais avant de vous mettre à genoux, votre cœur bat la chamade, je vous le promets. On a alors demandé à Mahomes qui allait être son témoin à son mariage étant donné que beaucoup de gars aimeraient avoir ce travail. Voici un aperçu des médias sociaux donnant des idées de noms de bébé à Mahomes et Matthews.

