Les résultats positifs du test de coronavirus du président Donald Trump ont amené les médias sociaux à réfléchir à ses propres remarques passées sur la pandémie. Le président et la première dame Melania Trump ont été testés positifs pour le virus jeudi soir quelques heures seulement après qu’il ait été révélé que Hope Hicks avait reçu un résultat de test positif. Les deux sont maintenant en quarantaine et CBS News rapporte que la recherche des contacts a été effectuée, le vice-président Mike Pence et sa femme ayant été testés négatifs pour le virus.

Selon le médecin de la Maison Blanche, Trump et la première dame se portent bien. Alors que le programme de vendredi du président a pratiquement été effacé en raison de son diagnostic, Trump devrait “continuer à s’acquitter de ses fonctions sans interruption”. Lui et Melania vont «bien en ce moment» et l’équipe médicale de la Maison Blanche et Sean P. Conley, le médecin du président, «maintiendront une surveillance vigilante».

Ce soir, @FLOTUS et moi avons été testés positifs au COVID-19. Nous commencerons immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons passer à travers cela ENSEMBLE! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 2 octobre 2020

Le diagnostic du président est venu dans la foulée de sa minimisation de la pandémie. Quelques heures à peine avant l’annonce de son diagnostic, il avait même affirmé que «la fin de la pandémie est en vue». Trump a également surnommé le virus «nouveau canular» des démocrates et, lors du premier débat présidentiel de mardi soir, s’est moqué du candidat démocrate Joe Biden pour avoir porté un masque, déclarant: «Je ne porte pas de masques comme lui. il a un masque. Il pourrait parler à 200 pieds de distance et il se présente avec le plus grand masque que j’aie jamais vu. “

Ces remarques, ainsi que beaucoup d’autres, ont été repoussées sous les projecteurs après les nouvelles de vendredi matin, beaucoup sur les réseaux sociaux ayant répondu aux rapports avec les propres mots du président.

Hey Trump: Ne t’inquiète pas pour le virus. Comme vous nous l’avez dit le 27 février, “Un jour, c’est comme un miracle, ça va disparaître.” Alors accrochez-vous pour ce miracle. #TrumpHasCovid #TrumpCovid pic.twitter.com/jBjQJPhH1J – (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) 2 octobre 2020

Comment est-ce possible pour vous d’avoir été testé positif pour le même canular qui a tué 208 000 personnes, le jour même où vous avez dit que le canular tournait au coin? 🤔 – BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) 2 octobre 2020

Vous vous souvenez quand Trump a dit que s’inquiéter du virus était un canular concocté par les démocrates pour nuire à sa réélection, puis 300000 Américains sont morts et que les hospitalisations sont de nouveau à la hausse et qu’il n’y a pas de fin claire en vue? – Matthew Yglesias (@mattyglesias) 2 octobre 2020

Donc, le sage qui se moque de Joe Biden lors du débat de mardi pour avoir porté un masque a été testé positif pour # COVID19. Génial. pic.twitter.com/nlxDbbmmo1 – Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) 2 octobre 2020

Si COVID-19 est un canular et que Trump a COVID-19, cela signifie-t-il que Trump est un canular? – John Oberlin (@ OMGno2trump) 2 octobre 2020

Peut-être que vous n’auriez pas dû vous moquer des gens qui portent des masques. Peut-être que vous n’auriez pas dû encourager les foules. Vous n’auriez peut-être pas dû dire au CDC ce qu’il faut signaler. Peut-être que vous ne méritez pas d’être POTUS. – Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) 2 octobre 2020

