L’acteur Dominic West a été photographié en train d’embrasser sa femme après sa récente sortie avec l’actrice Lily James, et les médias sociaux y réfléchissent. Cette semaine, des photos ont émergé montrant West et James traîner et devenir très confortables à Rome. Cela a beaucoup attiré l’attention, car West est marié à Catherine FitzGerald depuis 2010.

À la suite de l’histoire reprise par de nombreux points de vente, West et FitzGerald ont posé pour des photos à l’extérieur de leur maison, mais ont refusé de répondre aux questions sur son voyage à Rome. Au lieu de cela, le couple a offert une note manuscrite qui disait: “Notre mariage est fort et nous sommes toujours ensemble. Merci.” West et FitzGerald ont signé la lettre, par page six.

Notamment, James n’a fait aucun commentaire ou déclaration sur la nature de sa relation avec West. La paire est actuellement co-vedette de la série Pursuit of Love. Notamment, West, qui a déjà joué dans The Affair de Showtime, partage trois enfants avec FitzGerald. Faites défiler vers le bas pour voir ce que les utilisateurs des médias sociaux disent à propos des rebondissements de cette histoire.

dominic west écrivant une note disant que sa femme et lui sont toujours ensemble, c’est comme si elle s’éventait pieds nus à LAX. ils ont un pouvoir sur lequel je ne suis tout simplement pas qualifié pour commenter – hunter harris (@hunteryharris) 13 octobre 2020

Commentant l’histoire étrange, l’écrivain Hunter Harris a plaisanté: “Dominic West, passons-le à la table rouge.” Cela fait référence au talk-show Jada Pinkett Smith, où l’animatrice et son mari Will Smith ont eu une conversation franche sur l’infidélité dans leur relation.

prevnext

D’accord, ce ne sont pas nos affaires et je m’en fichais hier, mais j’ai peur d’être maintenant complètement fasciné par Dominic West ÉCRIRE UNE NOTE SUR SON MARIAGE POUR LES REPORTERS DEBOUT EN DEHORS DE SA MAISON pic.twitter.com/eCtxR5dyn4 – Bella Mackie (@bellamackie) 13 octobre 2020

“Je ne peux plus perdre ma vie en me déconcertant à cause de la séance photo de THE INSANE Dominic West ‘Disgraced Tory MP in 1980’. La note, cependant. La NOTE”, a tweeté l’écrivain Marian Keyes. «Même David Mellors et ses égaux ne sont pas allés aussi loin. Je crains que ma tête ne jaillisse de tout ça…»

prevnext

Pas de bande passante suffisante pour cette histoire dans laquelle la star de THE AFFAIR (ironie pas perdue pour moi) Dominic West a été surprise en train d’embrasser une autre femme alors lui + sa femme ont tenu une conférence de presse devant leur maison où ils ont posé pour des photos et ont placé cette note signée à la main déclarant ils sont toujours ensemble. pic.twitter.com/j6NvVcLgkf – Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) 13 octobre 2020

“Tout ce scandale de Lily James, Catherine FitzGerald et Dominic West est la merde la plus déroutante et la plus étrange que j’aie jamais vue”, a déclaré une personne. “Genre, pourquoi mettent-ils en scène des photos comme ça?”

prevnext

Le look qui tue votre pierre concassée Dominic West. / Kelly. pic.twitter.com/EyFaKfpHMQ – The Guilty Feminist (@GuiltFemPod) 13 octobre 2020

Un autre utilisateur de Twitter a critiqué l’acteur et l’actrice en disant: «Les gens se disputent pour savoir à qui faire honte, Dominic West pour avoir trompé sa femme ou Lily James pour avoir un goût de merde chez les hommes. [I don’t know,] peut-être qu’ils sont tous les deux des salauds. “

prevnext

Bénissez Dominic West et sa femme propriétaire du château qui peuvent ou non être échangistes pour ce moment de potins déconcertants sur les célébrités. pic.twitter.com/XkKt7JbFBd – Kayleigh Donaldson (@Ceilidhann) 13 octobre 2020

Certains, cependant, estiment que c’est West qui a complètement tort, “Lily James peut faire ce qu’elle veut. Elle est célibataire. Dominic West est marié”, a tweeté un utilisateur. “Une seule de ces personnes est salope en ligne. Votre misogynie se montre, les gens.”

prevnext

pourquoi Dominic West Lily James et sa femme mettent-ils sur un feuilleton étrange pour nous tous 😂🙏 pic.twitter.com/J3Xzsx744l – detty (@ 0ddette) 13 octobre 2020

Pour contrer l’argument, cependant, un autre utilisateur a déclaré: “Je ne pense pas que quiconque fasse honte à Lily James.” L’utilisateur a ensuite plaisanté: “C’est plus le fait que si vous étiez Lily James et que vous pouviez sortir avec n’importe qui dans le monde, pourquoi choisiriez-vous Dominic West.”

prevnext

J’ai tellement de questions sur le truc Dominic West / Lily James. Mais le principal que j’ai en ce moment est – QUI lui a dit à lui et à sa femme que la meilleure chose à faire pour le moment est de rester devant chez vous et de sucer le visage ?? Je suis tellement déconcerté. J’apprécie le drame, mais je suis déconcerté. – Lucy Mapstone (@LucyMaps) 13 octobre 2020

Pourtant, la plupart ne peuvent tout simplement pas surmonter le choc initial. «Lily James fait vraiment le tour de Rome avec Dominic West qui est littéralement marié…? quelqu’un a demandé. “Est-ce que girly va bien comme ce qui s’est passé?”

prev