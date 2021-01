La fuite audio de l’appel téléphonique du président Donald Trump avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger aurait capturé le président en train de péter à un moment donné – du moins le pensent les observateurs des médias sociaux. On peut entendre Trump dire «excusez-moi» au milieu d’une pensée, qui suit un bruit non identifié à 51 minutes et 40 secondes de l’enregistrement. L’audio a été obtenu pour la première fois par le Washington Post dimanche et capture le président demandant à Raffensperger de “trouver” les votes pour renverser la victoire du président élu Joe Biden en Géorgie. Trump mentionne plusieurs théories du complot démystifiées et semble menacer Raffensperger, un républicain si les résultats ne sont pas modifiés.

Lors de l’appel, Trump a été rejoint par Cleta Mitchell, une avocate conservatrice dont l’implication dans les tentatives de Trump de renverser les résultats des élections n’était pas connue avant dimanche, selon le Washington Post. Environ 50 minutes après le début de l’appel d’une heure, Mitchell a déclaré à Raffensberger que son bureau avait “des données et des enregistrements auxquels nous n’avons pas accès”. Même si Raffensperger a fait des commentaires publics confirmant que Biden a remporté la Géorgie après trois recomptages, Mitchell a déclaré “nous ne savons pas à ce sujet … Tout ce que nous savons, c’est ce que vous nous dites.”

Ceci est de 51mins 40secs à l’appel. Donald Trump pète alors dit «excusez-moi». pic.twitter.com/P4d0Y6gUpW – Evan Rowe (@rowebocop) 4 janvier 2021

Mitchell a déclaré que le litige de la campagne Trump contre la Géorgie n’incluait même pas «la question du Dominion» parce que «nous n’avions tout simplement pas le sentiment de pouvoir nous développer …» À ce stade, Trump l’a interrompue, suggérant que La question du Dominion n’était pas nécessaire car il n’a perdu la Géorgie que par environ 11 000 voix. Les résultats montrent que Biden a remporté la Géorgie par 11779 voix, faisant de lui le premier candidat démocrate à remporter l’État depuis 1992.

C’est pendant ce segment de la conversation que Trump semble péter. “Non, nous avons un moyen mais je ne veux pas y entrer”, a déclaré Trump. “Nous avons trouvé un moyen dans d’autres États – excusez-moi – mais nous n’en avons pas besoin car nous n’avons perdu que 11 000 voix, donc nous n’en avons même pas besoin. Personnellement, je pense qu’ils sont corrompus comme l’enfer. Mais nous ne le faisons pas. J’ai besoin de ça. Parce que tout ce que nous avons à faire, Cleta est de trouver plus de 11 000 votes. Donc, nous n’avons pas besoin de ça. “

La «question du Dominion» mentionnée dans l’appel est une fausse théorie du complot selon laquelle les systèmes de vote du Dominion ont changé les votes exprimés pour Trump. Le président l’a mentionné à plusieurs reprises lors de l’appel, mais Raffensperger a déclaré à Trump Georgia que les comptes avaient été faits à la main. “Je ne crois pas que vous remettez vraiment en question les machines Dominion”, a déclaré Raffensperger, selon la transcription de CNN. “Parce que nous avons fait un recomptage manuel, un recomptage à 100% de tous les bulletins de vote et les avons comparés à ce que les machines ont dit et obtenu pratiquement le même résultat. Ensuite, nous avons fait le recomptage, et nous avons obtenu pratiquement le même résultat . Donc je suppose que nous pouvons probablement retirer cela de la table. Je ne pense pas qu’il y ait un problème à ce sujet. “

Raffensperger a déclaré que trois recomptages montraient que Biden avait remporté l’élection présidentielle géorgienne. Le 14 décembre, le Collège électoral s’est réuni pour voter formellement pour Biden, qui a reçu 306 voix contre 232. Mercredi, le Congrès se réunira pour une session conjointe pour compter officiellement et certifier la victoire de Biden. Certains républicains ont déclaré qu’ils prévoyaient de s’y opposer, mais ils n’ont pas assez de voix pour renverser l’élection.