Dimanche, 60 Minutes de CBS a diffusé son interview complète avec le président Donald Trump, attirant beaucoup de regards et suscitant de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Le segment, qui comportait également une interview séparée avec le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, avait été enveloppé de controverse dans les jours qui l’avaient précédé après que le président eut quitté l’interview la semaine dernière, alléguant les préjugés de la journaliste Lesley Stahl.

Jeudi, quelques jours à peine avant la date de diffusion prévue, la Maison Blanche avait publié 38 minutes de l’interview sur Facebook. Sous-titrant le clip, ils l’ont qualifié de “faux et biaisé”. Malgré “la décision sans précédent de la Maison Blanche de ne pas tenir compte de leur accord avec CBS News et de publier leurs images, CBS, dans un communiqué à l’époque, a confirmé qu’ils allaient de l’avant avec la programmation du dimanche et fourniraient” son rapport complet, juste et contextuel qui les présidents y participent depuis des décennies. “

Alors que CBS tenait sa promesse et diffusait l’intégralité du segment de 60 minutes, y compris toutes les interviews avec Trump, le vice-président Mike Pence, Biden et la candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris, les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour réagir. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils avaient à dire sur l’entretien de 60 minutes du président.

J’adore que # 60Minutes vérifie les faits de cette interview. C’est comme regarder Real Housewives … ils ont des reçus pic.twitter.com/rQzLHx5WAs – Je suis Kris … Fly Me 💁🏽‍♀️ (@ KrisHuston77) 25 octobre 2020

Leslie Stahl s’est juste assis et a patiemment regardé Trump entrer dans sa propre tombe politique. Pas étonnant qu’il soit si énervé. Jamais vu ce niveau de colère et de pétulance de qui que ce soit (sans parler d’un président en exercice) sur # 60Minutes pic.twitter.com/bhvre6hZPY – Josh Gad (@joshgad) 26 octobre 2020

Au cours de son entretien, le président a été confronté à un certain nombre de questions difficiles, y compris celles concernant ses récents commentaires concernant les femmes des banlieues. Interrogé sur ses remarques lors d’un rassemblement, au cours duquel il a demandé «aux femmes de banlieue, voulez-vous bien m’aimer», ajoutant qu’il «a sauvé votre quartier», Trump a minimisé les remarques, déclarant: «Je n’ai pas dit ça». Le président a dit que c’était “tellement trompeur” et a suggéré qu’il avait “plaisanté”.

Trump sur # 60Minutes pousse Leslie Stahl et elle est forte. Il a l’air et semble complètement fou. – Barbara Malmet (@ B52Malmet) 26 octobre 2020

Regarder # 60Minutes Je suis si heureux que Trump l’ait taquiné ces trois derniers jours … cela a triplé l’audience pour cette catastrophe. Quel sociopathe *********. – Jonathan Gaffney (@JGaffneyUSN) 26 octobre 2020

Le président a également été confronté à de nombreuses questions concernant sa réponse à la pandémie de coronavirus, notamment le fait que les masques faciaux et la distanciation sociale ne sont pas appliqués lors de ses rassemblements, malgré la flambée des cas à travers le pays. Après que Stahl, selon Deadline, ait souligné le fait que peu de personnes portent des masques faciaux lors des rassemblements, Trump a insisté sur le fait que les participants portent en fait des masques faciaux.

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé de base de l’interview # 60Minutes de Trump avec Leslie Stahl pic.twitter.com/nHBwcU2ehb – TrueNorthSNF (@ rsguy999) 26 octobre 2020

Criez à #LeslieStahl, la vraie star de # 60Minutes de ce soir, expliquez comment elle n’est pas sortie de l’interview avant Trump, la façon dont il parle – Rosa (@ roseal_22) 25 octobre 2020

Le président a ensuite critiqué Stahl pour être “si négatif”, déclarant: “Vous êtes si négatif. Ce sont les plus grands rassemblements que nous ayons jamais eu. Vous venez ici avec cette attitude négative. Vous venez ici avec ça attitude négative.”

Trump expliquer à Lesley Stahl comment mener des interviews est vraiment riche. # 60MinutesInterview # 60Minutes – Dr Cosmopolitan 🌊🇺🇲 # biden2020🇺🇲🌊 (@hotdiggityDR) 26 octobre 2020

# 60Minutes cet entretien avec Trump a été un désastre. Il était combatif tout le temps. Cela montrait sa peau fine. – ❤Diana Logue❤Resister❤ (@ DianaLogue2) 26 octobre 2020

Stahl a également interrogé Trump au sujet d’un incident lors d’un rassemblement dans le Michigan au cours duquel la foule a commencé à scander “l’enfermer” après que le président ait critiqué la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, quelques jours à peine après qu’il ait été révélé qu’elle avait été la cible d’un complot d’enlèvement déjoué. Trump a minimisé l’incident, insistant sur le fait qu’il ne «l’a pas poursuivie».

Trump: je n’ai jamais dit ça

* coupe immédiatement un clip de lui disant que * # 60Minutes – Rebeca avec un C (@becka_stargirl) 25 octobre 2020

Bravo # 60Minutes pour avoir coupé dans la bande des mots réels de Trump juste avant son refus. – Ellen Meister 💙🇺🇲 🌊 (@EllenMeister) 25 octobre 2020

L’interview est arrivée à un point de basculement après que les discussions se soient tournées vers le sujet des «fausses nouvelles», un terme qui, selon Stahl, était utilisé pour discréditer injustement les médias auprès du public. Trump a déclaré qu’il “n’avait pas à vous discréditer, vous vous êtes discrédité” et a poursuivi en accusant Stahl de poser des questions plus faciles à son adversaire.

Moi, je regarde @realDonaldTrump perdre sa merde sur # 60Minutes.

😂🤣😂🤣😂 pic.twitter.com/nJDsztnu8i – Bullfish_Artist 🎃 (@Bullfish_Artist) 25 octobre 2020

😂

Trump commence à faire le tour du drain – il est incapable d’arrêter de parler de la façon dont il n’a accepté que l’interview # 60minutes parce qu’il pensait qu’il n’y aurait pas de «questions difficiles» et c’est à ce moment que son gestionnaire jette l’éponge. Liddle «Donald est un putain de wimp! pic.twitter.com/GrMnbPRCB5 – Personne Femme Homme Caméra TV (@Mr_BUFF_it) 22 octobre 2020

Finalement, un producteur de 60 Minutes est intervenu pour discuter du temps, après quoi le président a mis fin à l’interview, déclarant: “Je pense que nous avons assez d’interview ici, c’est assez. Allons-y.”

Avez-vous vu le plan de santé de Trump? # 60Minutes pic.twitter.com/NhgshZPFfu – Je suis Kris … Fly Me 💁🏽‍♀️ (@ KrisHuston77) 26 octobre 2020

Ma partie préférée de l’interview # 60Minutes ne regardait pas l’effondrement de Trump – elle regardait Kayleigh McEnany remettre le plan de santé de Lesley Stahl Trump qui ne contient aucun plan de santé. – Chafed Charlie (@ChafedCharlie) 26 octobre 2020

Trump n’est pas revenu pour une interview conjointe avec Pence. Il a également omis de prendre part à la promenade prévue autour du terrain de la Maison Blanche. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, est revenue avec ce qu’elle a dit être le plan de soins de santé de la Maison Blanche. Stahl, dans une voix off, a révélé que le grand livre était “rempli de décrets et d’initiatives du Congrès, mais pas de plan de santé complet.”

