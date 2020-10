Le président Donald Trump a peut-être obtenu son congé de l’hôpital, mais tout le monde n’est pas convaincu qu’il se porte bien au milieu de son diagnostic de coronavirus. Alors que le président rentrait à la Maison Blanche lundi soir après un séjour de trois nuits au Walter Reed Medical Center, certains pensaient qu’il semblait «à bout de souffle» alors qu’il se tenait devant la Maison Blanche sans masque.

Après avoir atterri dans Marine One, Trump a monté les escaliers du portique sud et a enlevé son masque, debout sur le balcon pendant plusieurs secondes. Bien qu’il ait dit aux journalistes qu’il se sentait “très bien”, certains pensaient que Trump semblait avoir des difficultés à respirer et qu’il “grimaçait peut-être même de douleur”, suggérant qu’il pourrait encore être affligé par les effets du virus, qui est connu pour causer des problèmes respiratoires.

RUPTURE: Prés. Trump revient à la Maison Blanche et enlève son masque, après plusieurs nuits au Walter Reed Medical Center. Le président a quitté Walter Reed ce soir bien qu’il n’ait pas terminé son traitement complet contre le COVID-19. https://t.co/XCER5YMh2e pic.twitter.com/rTfKo35d4G – ABC News (@ABC) 5 octobre 2020

Après avoir annoncé son diagnostic juste après minuit vendredi, le président avait été conduit au centre médical Walter Reed après avoir subi des complications du virus. Selon le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, le président avait de la fièvre et les niveaux d’oxygène ont chuté. Pendant son séjour, Trump, entre autres, a reçu de l’oxygène supplémentaire au moins deux fois, selon Deadline. Le président a cependant insisté lundi soir sur le fait qu’il se sentait “mieux que moi depuis longtemps … mieux qu’il y a 20 ans”.

Tout le monde n’était pas convaincu, cependant, et les médias sociaux ont éclaté de spéculations alors que les téléspectateurs ont pris note de ce qu’ils croyaient être les difficultés respiratoires de Trump. Continuez à faire défiler pour voir ce qu’ils disent en ligne.

En tant que médecin et asthmatique à vie, cela me rend physiquement mal à l’aise à regarder. Utiliser des muscles accessoires pour respirer est douloureux et terrifiant. Ta mâchoire te fait mal à force de serrer. Épaules et côtes de travailler pour respirer. Il a besoin de se reposer, pas d’organiser des séances de photos. #GaspingForAir pic.twitter.com/k6MfVA2PJd – Mama Doctor Jones | Danielle Jones, MD (@MamaDoctorJones) 6 octobre 2020

Je le dis sincèrement. Il semble avoir de graves difficultés à respirer. Il n’est pas bien. Et il met en danger la vie des autres. Encore. C’est une énorme erreur de calcul de Trump et cela pourrait très mal finir. https://t.co/JjvwVvsI0Y – Brett Meiselas (@BMeiselas) 5 octobre 2020

prevnext

Trump semble grimacer de douleur pendant qu’il respire pic.twitter.com/YKhGhu0VN0 – Brennan Murphy (@brenonade) 5 octobre 2020

J’ai regardé la vidéo de Trump sur le balcon. Voici ce que j’ai vu: -Les muscles extra-respiratoires pour respirer.

– Élévation visible de la paroi thoracique.

-Ouvrir la respiration parfois par la bouche.

-Rapides respirations peu profondes à environ 25-30 respirations par minute. Plus de deux fois normal. C’est la détresse respiratoire. – JaneDoeMD (@Caerage) 6 octobre 2020

prevnext

Donald Trump prétendant que le coronavirus n’a pas de quoi s’inquiéter, alors que lutter pour respirer et grimacer de douleur en direct à la télévision est une merde Black Mirror – Andy Castell (@ AJ3) 6 octobre 2020

Je me sentais à bout de souffle rien qu’en regardant ça. Trump semble avoir du mal à respirer et à se concentrer sur son calme. pic.twitter.com/rdXsFUzHeL – Zeeshan Aleem (@ZeeshanAleem) 6 octobre 2020

prevnext

Je l’ai dit plus tôt, mais … je reconnais ce type de respiration. Je l’ai quand je souffre d’asthme. C’est comme essayer de respirer à travers une paille. Pour moi, il a aussi l’air effrayé et c’est effrayant quand on a l’impression de ne pas avoir assez d’oxygène. #TrumpCovid #GaspingForAir https://t.co/bMvXmQj8jE – Bryan Smith (@bryrsmith) 6 octobre 2020

Est-ce que quelqu’un d’autre a vu combien l’atout de la respiration buccale faisait sur le balcon? C’est une personne qui a du mal à respirer !! – l (@DippleAnn) 6 octobre 2020

prevnext

Yikes à tant de niveaux. Trump est contagieux et a manifestement des difficultés à respirer. Il ne devrait pas du tout sortir. Il met en danger la vie des gens autour de lui. 🤯 https://t.co/KoFXZYaYyD – Kulotissima (@kulotissima) 6 octobre 2020

Comme quelqu’un qui sait à quoi ça ressemble quand ma mère a besoin de son oxygène, ou d’un traitement respiratoire, depuis l’âge de 5 ans. L’essoufflement, le fait de ne pas avoir l’air dans les poumons, la lutte pour l’air. Ce menteur n’est pas OK, et il est sûr que l’enfer n’est pas à l’abri! #COVIDIOT #GaspingForAir https://t.co/gea1ESQWip – Cady D. (@cady_cate) 6 octobre 2020

prev