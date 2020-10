Le quart-arrière des Giants de New York, Daniel Jones, a peut-être joué la saison 2020 de la NFL, et dans ce cas, ce n’est peut-être pas une bonne chose. Jeudi soir, les Giants de New York affrontaient les Philadephia Eagles. Au troisième quart, Jones a réussi à se battre pour une course de 80 verges, qui a permis un touché des Giants. Cependant, Jones aurait pu marquer facilement s’il n’avait pas commencé à trébucher et à tomber sur la ligne des 8 verges des Eagles.

“J’ai juste … je ne sais pas … j’ai essayé de courir plus vite que je ne courais et je me suis rattrapé”, a déclaré Jones après le match, via NFL.com. “Nous avons terminé le drive et marqué un touché. C’était un soulagement.” Jones a terminé le match avec 92 verges au sol, ce qui a conduit tous les joueurs des Giants. Cependant, l’équipe a perdu contre les Eagles 22-21 après que Carson Wentz ait lancé une passe de touché au demi offensif Boston Scott avec 46 secondes à jouer dans le match.

Jones et les Giants n’ont pas un bon début de saison 2020 car ils ont une fiche de 1-6. Et la chute de 80 verges de Jones a résumé les dernières années pour une équipe qui a remporté quatre Super Bowls. Voici un aperçu des médias sociaux qui se moquent de Jones.

DANIEL JONES VOYAGE SUR UNE COURSE DE 80 YARDS 😅 (via @NFL) pic.twitter.com/IsgSDvAGAr – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 23 octobre 2020

La course réelle de Jones est forte car il montre ses capacités athlétiques. Cependant, on aurait dit qu’il était à court d’essence puisqu’il faisait 80 mètres. En fin de compte, cela s’est avéré être un jeu important car les Giants ont pu prendre les devants à l’époque.

Pat Mahomes a été honnête après avoir regardé Daniel Jones voyager sur une course de 80 verges 🤣 pic.twitter.com/kd9xsqwbiE – ESPN (@espn) 23 octobre 2020

Patrick Mahomes a la capacité de brouiller, mais il se rend compte que ce n’était pas une course facile pour Jones, c’est pourquoi il ne lui a pas donné de difficultés. Cependant, sur la base de la façon dont Mahomes a joué ces deux dernières années, les fans de la NFL ne sont pas d’accord avec lui.

La joie dans le visage de Daniel Jones pendant cette course 😅 @Giants pic.twitter.com/5PhSmLVKTC – Sunday Night Football (@SNFonNBC) 23 octobre 2020

Sur la base de cette photo, Jones était prêt à donner six points aux Giants. Mais comme tout le monde le sait, les choses ont empiré très rapidement, et maintenant la vidéo est devenue virale.

Je pense que la course de Daniel Jones a dépassé le Butt Fumble en tant que jeu le plus drôle de l’histoire de la NFL – Jason_OTC (@Jason_OTC) 23 octobre 2020

Daniel Jones a juste réussi à se tacler sur une échappée qui aurait été un TD facile. Il essayait si fort de rentrer chez lui qu’il a perdu le contrôle et est tombé intact. – Skip Bayless (@RealSkipBayless) 23 octobre 2020

Certains fans disent maintenant que la pièce est la plus drôle de l’histoire de la NFL. Il y a eu beaucoup de pièces amusantes au fil des ans, et il est probable que cette pièce pourrait être discutée pendant longtemps.

Cette course de Daniel Jones résumait le NFC EAST. – Kevin Negandhi (@KNegandhiESPN) 23 octobre 2020

Replay de la course de 80 verges de Daniel Jones. pic.twitter.com/MyTfGMLWQk – Ed Werder (@WerderEdESPN) 23 octobre 2020

Non seulement la course résume la saison des Giants, mais elle résume également l’ensemble de la NFC Est. Les Eagles sont à la première place de la division avec une fiche de 2-4-1. À ce rythme, les Eagles pourraient remporter le NFC Est avec seulement six victoires.

Si la course de Daniel Jones était la bourse: pic.twitter.com/B4fyf4zCt3 – Jared Christopher (@JaredLChris) 23 octobre 2020

L’homme blanc peut courir. WHATCHU MEAAANNNN @ Daniel_Jones10 🤘🏻🤝🥱🥱🥱 – JP (@ Joey_phelan5) 23 octobre 2020

Ce qui est vraiment drôle dans tout cela, c’est que Jones a été le meilleur porteur de ballon de l’équipe ces dernières semaines. Dimanche dernier, Jones a accumulé 74 verges en sept courses dans une victoire contre l’équipe de Washington Football.

Alors que tout le monde se moque de Daniel Jones pour ne pas avoir terminé la course, il a dépassé à 21,23 mi / h sur cette longue course et c’était la vitesse de pointe la plus rapide de TOUT quart-arrière sur une course depuis la saison 2018. Et oui, cela inclut toutes les courses de Lamar Jackson. Pas mal. # Géants #GiantsChat – Dan Schneier (@DanSchneierNFL) 23 octobre 2020

Daniel Jones Speed ​​by Yard Line (course de 80 verges) 15,42 MPH à NYG 12

21,23 mi / h * à NYG 43

18,59 MPH à PHI 20

10,15 MPH à PHI 12

7,24 MPH à PHI 8 * 21,23 mi / h est la vitesse de pointe la plus rapide par un quart-arrière au cours des trois dernières saisons (depuis 2018). # NYGvsPHI | #TogetherBlue pic.twitter.com/CSml2bKPVW – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 23 octobre 2020

Une autre chose intéressante à propos de la course est qu’elle a montré à quel point Jones est rapide. Le fait qu’il ait atteint 21,23 mi / h est important étant donné qu’aucun autre quart-arrière n’a couru aussi vite en deux ans. Il serait logique que les Giants dirigent Jones un peu plus cette saison.

