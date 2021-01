je

Ce sont les petites choses qui peuvent faire une énorme différence dans votre maison.

Ce dernier, un investissement ornemental dans un fauteuil, a des utilisations bien au-delà de la simple assise. Vous pouvez, bien sûr, l’avoir comme siège supplémentaire dans votre salon, mais vous pouvez également vous installer dans un coin d’un espace pour créer un coin lecture confortable ou l’utiliser comme une armoire de fortune pour vos vêtements lorsque vous n’en avez pas. le temps de les plier ou de les suspendre. Hé, c’est mieux que ta situation actuelle de floordrobe.

Ces chaises agissent comme une touche finale à la pièce, la cerise sur le gâteau de votre intérieur soigneusement préparé. Il y a tellement de styles à choisir parmi lesquels travailler pour améliorer ou donner le ton. Optez pour le rotin pour un look bohème, le métal pour le moderne, le velours pour l’élégance discrète, le cuir pour le traditionnel ou le lin pour un look d’inspiration scandinave.

Si l’esthétique est importante, vous devez également prendre en compte le confort et le soutien. Vous n’utilisez peut-être la chaise que pour des raisons cérémonielles, mais elle doit tout de même servir son véritable objectif avant tout.

Nous avons rassemblé nos chaises d’appoint préférées disponibles dès maintenant pour convenir à tous les intérieurs.

Chaise en rotin Malu

Autrefois la réserve des retraités de Floride, le rotin a connu un énorme changement de nom et est maintenant l’une des tendances intérieures les plus recherchées. Le matériau naturel peut créer une atmosphère bohème qui vous transportera vers des destinations tropicales lointaines. Entrez dans la tendance avec cette chaise de La Redoute qui peut être facilement adaptée à la plupart des espaces grâce à des coussins monochromes ou aux teintes vives. Il a été fabriqué à la main à partir de canne naturelle et de rotin tressé et a reçu une finition de peinture nitrocellulosique et acrylique. La chaise robuste résistera à l’épreuve du temps.

( La Redoute )

Fauteuil d’appoint Topeka en simili peau de mouton

Placez cette chaise en peau de mouton de Made dans n’importe quel coin pour créer un coin confortable dans lequel vous pourrez vous emmitoufler avec des couvertures et des oreillers. Il vous donne une sensation de assis sur un nuage avec un style à la fois traditionnel et moderne. Il est fait de polyester et est disponible en six teintes, de ce blanc classique aux teintes neutres de noir, gris, marine et terre cuite.

( Fabriqué )

Fauteuil en velours festonné Flora

Oliver Bonas a toujours le doigt sur les dernières tendances de la maison et il y a très peu de choses dans son offre organisée que nous n’accepterions pas. Cependant, cette chaise festonnée – un pilier de sa collection pendant un certain temps – est en tête de liste. Non seulement il a une sensation de velours somptueux, mais la silhouette elle-même en fait une pièce spectaculaire. Il est également disponible dans une gamme de couleurs, chacune aussi brillante et audacieuse que la précédente. On adore ce jaune moutarde mais aussi le rose et les teintes grises et bleues plus sobres.

(Oliver Bonas)

Chaire de professeur Timothy Oulton

Moo-ve sur les intérieurs minimalistes Scandi et Japandi, nous recherchons quelque chose de plus audacieux pour apporter de la joie à nos maisons d’une toute nouvelle manière. Entrez dans cette chaise à imprimé vache de Timothy Oulton qui est aussi solidaire que super élégante. Vous serez surpris de l’adaptabilité de l’impression monochrome qui peut être un point focal mais aussi se fondre dans votre espace. La silhouette classique met le confort au premier plan avec une forme profilée.

(Timothy Oulton)

John Lewis & Partners Fauteuil en cuir semi-aniline Claverdon en peau de galveston

Ce fauteuil en cuir déborde de sophistication. Ajoutez-le à votre bureau à domicile pour rehausser l’espace avec son design rembourré traditionnel. C’est aussi une chaise très favorable avec un dossier haut et de grands bras et coussins rembourrés pour plus de confort. Attendez-vous à des cicatrices sur le cuir qui lui donnent une authenticité et montrent la qualité du produit. Il est extrêmement résistant.

( John lewis )

Chaise Kennett à imprimé tapis

Apportez de la couleur et de l’espièglerie à votre intérieur avec cette chaise d’Anthropologie. Il a un grand design de dossier avec un large coussin de siège rempli d’une combinaison de mousse et de fibres. Fabriqué à partir d’un cadre en bois dur avec des pieds en bois de chêne, il est robuste et durable. Mieux encore, il est orné d’un rembourrage imprimé tapis avec un look vintage.

(Anthropologie)

Pain de Sucre

Ajoutez plus d’options de sièges à votre espace avec un fauteuil qui deviendra votre incontournable. Il n’y a rien de pire que de se prélasser avec des coussins bosselés et des dossiers durs inconfortables, alors optez plutôt pour le confort de cette itération de Loaf qui a des coussins de siège en mousse enveloppés de plumes pour s’enfoncer directement. Le cadre est fabriqué à partir d’un bouleau scandinave durable qui bénéficie d’une garantie de 10 ans. Il est également disponible dans une gamme de tissus et de couleurs pour personnaliser le produit à votre goût.

(Pain)

Chaise paon en rotin naturel

Ce design inspiré du paon offre bien plus qu’un simple siège supplémentaire ou un endroit pour ranger vos vêtements. La chaise contemporaine est comme une œuvre d’art dans votre maison pour animer l’espace. Il est fait de rotin blond avec des pieds en métal noir et peut donc être placé facilement dans une esthétique bohème et moderne. Ce n’est peut-être pas le plus confortable quand il s’agit de s’asseoir, mais vous pouvez ajouter des oreillers pour augmenter le niveau de confort.

(Graham et Green)

Chaise en velours Boone

Cet ajout de salon est en passe de devenir votre endroit préféré pour se détendre dans la maison. C’est peut-être l’un des fauteuils les plus confortables du marché où vous serez enveloppé de son rembourrage douillet. Les sièges sont rembourrés de mousse et enveloppés dans un matériau de velours luxueux qui a l’élégance à la pelle. Il est disponible dans une gamme de six couleurs et tissus.

(Barker et Stonehouse)

Timothy Oulton Chaise Cabana Yeti

Vous en avez assez de vos intérieurs ternes actuels? Incapable de se détendre dans le plus grand confort? Pas de fourrure longue (désolé). Cette chaise inspirée du yeti de Timothy Oulton a un manteau en peau de mouton hirsute qui est doux au toucher et offre le cadre idéal pour votre temps de détente. Il est disponible en blanc ou noir et possède un cadre en chêne vieilli durable.

(Timothy Oulton)

Chaise de bain Oliver Bonas Velvet Duck Egg Blue

Fit pour les goûts de Buckingham Palace, cette chaise a une sensation royale, de la construction en velours de luxe aux détails rembourrés. Placez-le dans le coin de votre chambre pour compléter votre esthétique soigneusement organisée avec la couleur de votre choix. Il y en a neuf disponibles, de cette subtile nuance d’oeuf de canard au plus audacieux, rouge vif, orange ou rose. Il est parfait pour ces recoins vides qui ont besoin d’être animés.

(Oliver Bonas)

Chaise Melina

Cette élégance sans effort de la chaise Melina a confirmé son statut durable dans le monde des intérieurs. Par le simple ajout de ce somptueux siège en velours, vous ajouterez une sophistication immédiate à votre intérieur. Il est disponible dans une gamme de six couleurs et tissus et a des pattes noires minces. Les coussins sont remplis de mousse et de fibre pour un confort et un soutien à parts égales.

(Baker et Stonehouse)

Chaise longue Edison en cuir marron

Bien que la conception en métal et les pieds sculpturaux confèrent à cette chaise une sensation ultra-moderne, elle peut également s’intégrer parfaitement dans les styles plus traditionnels en raison de la tige en cuir classique de la chaise longue. Avant de pouvoir en dire beaucoup plus sur la chaise, nous devons insister sur le confort. Placez-le dans votre bureau à domicile pour un autre endroit où vous asseoir lorsque vous avez besoin d’une pause de votre bureau et émerveillez-vous dans sa silhouette incurvée adaptative qui offre un soutien pour le dos et le cou.

(Perche et Parrow)

Fauteuil Lounge Relax – Lin Naturel

Si votre palette de couleurs préférée se compose principalement de beiges, de bruns et de teintes neutres, cette chaise ira comme un gant. Il a un look propre et élégant avec un cadre en bois de frêne simple mais efficace et un coussin en lin. Le confort se présente sous la forme de l’inclinaison subtile et du siège en mousse généreusement rempli.

(Cox et Cox)

Chaise Pod Spitfire

Salles de jeux, salles de jeux, grottes d’hommes ou salons, cette chaise de spectacle deviendra un point focal dans les espaces industriels ou hyper-modernes. Le design futuriste rappelle l’esthétique de l’ère spatiale des années 60 – en fait, il ressemble à ceux du premier film Men In Black – avec une coque en métal et des détails cloutés. Ces côtés incurvés ne sont pas seulement pour le spectacle, ils bloquent bien certains sons externes, parfaits pour ceux qui ont des ménages chaotiques WFH / home-school. Il est équipé d’un rembourrage en velours doux qui offre des heures de confort inégalé.

(Andrew Martin)

Verdict

Bien que cela dépende vraiment de l’esthétique que vous recherchez dans votre maison, le Chaise en rotin Malu obtient notre premier choix en raison de sa construction. Le rotin est un tissu durable dans le monde des intérieurs et a vraiment pris son envol au cours des deux dernières années. Il a une sensation polyvalente et peut être habillé pour convenir à votre style avec les bons oreillers décoratifs.