je

Ce n’est même pas décembre, mais ça commence à ressembler beaucoup à Noël.

Noddy, Mariah et Bing Crosby sont tous ici comme d’habitude, mais cette année, de nombreux débutants se lancent également dans le swing de Noël. Ici, nous avons rassemblé les nouveautés festives à éclater pendant que vous vous baladez autour de l’arbre de Noël.

Il y a des craquelins de Noël certifiables et beaucoup de dindes, tandis que certaines chansons sont tout simplement particulières – nous sommes en 2020, après tout.

Michael Ball et Alfie Boe – Ensemble à la maison

(

Ball et Boe sont de retour ensemble

/ Document)

Ball et Boe. Ils vont ensemble comme les bruxelles et les choux, ces deux-là. Mais tout comme les petits légumes verts, cet album de reprises festives classiques divisera les opinions. Leurs voix sont si délicieuses et charnues que vous pourriez aussi bien les verser sur votre dîner au lieu de la sauce, mais ma parole est qu’il y a beaucoup de schmaltz.

Dolly Parton – Un Noël Holly Dolly

Non contente de donner 1 million de dollars à un vaccin pour sauver l’humanité, Dolly Parton est également là pour sauver Noël, avec son premier album festif depuis trois décennies. Et nous sommes tellement heureux qu’elle l’ait fait – c’est un plaisir fou, avec 43 minutes de bonté de Noël et un long métrage de M. Xmas lui-même, Michael Bublé.

Beverly Knight – Un souhait de Noël

(

Apportez les cloches du traîneau

/ Document)

Celui-ci est juste incroyablement Noël. Ce ne pouvait plus être Noël s’il portait un bonnet de Noel idiot, bu un peu trop au déjeuner et s’endormait sur le canapé juste avant le discours de la reine. C’est à peu près aussi cliché que cela vient (il y a littéralement des cloches de traîneau) mais très franchement, cela nous convient.

Meghan Trainor – Un Noël très trainor

(

L’effort de Trainor est un succès

/ Document)

Last Christmas est l’une de ces chansons sacrées – si vous voulez la reprendre, il vaut mieux être spectaculaire. Malheureusement, la version de Meghan Trainor ici est assez terne, mais elle est sauvegardée par le reste de l’album, qui est un succès assez amusant et coquelicot. La chanson Holidays, mettant en vedette Earth, Wind and Fire, a un groove plus savoureux qu’une assiette de cochons dans des couvertures.

Jamie Cullum – Le Pianoman à Noël

Envie d’un Noël chic et sophistiqué? Rien ne complètera mieux votre papier d’emballage recyclé biologique et vos guirlandes artisanales que cet album plus doux que le beurre de brandy de J. Cullum Esq. Le piano jazzy scintille, les cordes retenues et sa voix intemporelle – nous sommes tous pour. Ouvrez le panier du Fortnum!

Liam Payne – Liste coquine

Nous sommes bien conscients que c’est la saison de la bonne volonté et tout ça, mais doux bébé Jésus, nous nous sentons comme Scrooge à la vitesse en écoutant cette chanson. Cette instrumentation reggae-lite? Et ces paroles sur les plans de “se comporter mal avec des baisers comme des flocons de neige sur tout le corps”? Non, merci. Un très gros bah imbécile pour celui-ci.

Carly Rae Jepsen – Ce n’est pas Noël avant que quelqu’un pleure

(

Un banger de Noël relatable de CRJ

)

C’est une tranche de réalité de Noël très relatable de Carly Rae Jepsen. «Mon petit ami est végétalien, alors ils l’ont nourri de poisson / Mon oncle a aggravé les choses en parlant de politique», chante-t-elle, alors qu’une nation d’auditeurs hoche la tête d’un air entendu. La chanson elle-même est un banger absolu, alors frappez-la lorsque les larmes inévitables commencent à rouler et voyez ce qui se passe.

Shaggy – Noël dans les îles

(

Shaggy sert des reprises de reggae festives

/ Document)

Vous ne pouvez pas imaginer à quoi ressemblerait une reprise reggae de Have Yourself A Merry Little Christmas? Eh bien, Shaggy est parti et l’a fait. Alerte spoiler: c’est absolument superbe. L’évasion festive n’est pas meilleure que cet album, donc si vous rêvez d’un Noël chaleureux quelque part loin de ces îles froides, c’est pour vous.

Justin Bieber – Rockin ‘autour de l’arbre de Noël

Ah, Biebz. Pourquoi avons-nous le sentiment que votre cœur n’est tout simplement pas tout à fait dans celui-ci? C’est une reprise publiée dans le cadre d’une série de morceaux festifs commandés par Amazon, et bien que le projet ait produit de véritables joyaux (plus à ce sujet plus tard), nous ne pouvons pas soutenir l’effort de Justin, qui est à peu près aussi dynamique qu’un épicéa de Norvège dans fin janvier.

Blossoms – Christmas Eve (Soul Purpose) / Ça va être un hiver froid

Ces deux chansons sont bonnes. Comme dans, vraiment bon, pas seulement bon dans le contexte d’autres chansons de Noël. C’est quelque chose d’amener un membre de la famille résolument anti-Slade dans le balancement des choses, et pour cela, nous avons Blossoms à remercier. Petite information amusante: les chouchous indie de Stockport ont en fait écrit l’un de ces morceaux en juillet, le jour le plus chaud de l’année.

Chris Kamara – … et une bonne année

(

Kammy est de retour avec un nouvel album festif

)

Quelle est la seule chose meilleure qu’un album de Noël de Chris Kamara? Deux albums de Noël de Chris Kamara, bien sûr! Le footballeur devenu expert devenu crooner a sorti son premier album festif l’année dernière et, voilà, il en sort également un autre en 2020. Il a une belle voix et il est né le 25 décembre, donc ce serait impoli de ne pas le faire. Que Dieu vous bénisse, Kammy.

Mary J.Blige – Noël dernier

Vous vous souvenez de ce que nous avons dit plus tôt à propos des couvertures de Last Christmas? C’est comme ça que ça se fait. C’est un autre des morceaux d’Amazon, et il transforme la synth-pop sensible de Wham! En un jam R&B à fond. Certainement un pour quand nous avons tous bu un peu trop de vins chauds et que nous estimons que nous sommes assez bons pour danser.

Julien Baker – Les vacances d’un rêveur

C’est l’une des chansons les moins chères de notre liste, donc si vous ne pouvez pas vous occuper des tropes festifs, laissez l’auteur-compositeur-interprète américain Julien Baker vous fournir la bande originale. C’est une reprise de la chanson popularisée par Perry Como et Buddy Clark, et c’est en fait très bien fait. Quelque chose à écouter longtemps après que les décorations soient tombées.

Michael Bolton et Matoma – C’est Noël

Nous avons en fait un faible pour Michael Bolton, mais nous ne sommes pas tout à fait d’accord avec cette piste. Enregistré en collaboration avec le DJ et producteur norvégien Matoma, il semble que ce soit un peu trop difficile d’être festif et exaltant. On s’en tiendra à son opus de soft-rock Soul Provider de 1989, merci beaucoup.

Robbie Williams – Je ne peux pas arrêter Noël

Vous pensiez que la musique de Noël serait sans Covid cette année? Détrompez-vous! Alors que nous avons d’abord reculé d’horreur à la perspective d’un chant sur la terrible horreur de l’année, il y a une sorte d’intrigue surréaliste et morbide qui survient lorsque Robbie Williams chante les paroles «Le père Noël est sur son traîneau mais maintenant il est à deux mètres». C’est très 2020. Arrêtons-nous là.